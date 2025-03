Motociclistas e pedestres respondem por 90% das mortes no trânsito em janeiro

Das 10 mortes computadas em vias urbanas, nove são de motociclistas ou pedestres

A participação dos usuários mais vulneráveis entre as vidas perdidas no trânsito alcançou 90% em janeiro. Das 10 mortes computadas em vias urbanas, nove são de motociclistas ou pedestres. O balanço preliminar também indica que o município fechou o ano de 2024 com 156 vidas perdidas em vias urbanas e rodovias, três a menos que no ano anterior, quando 159 pessoas morreram. É o que indicam os dados preliminares do Boletim Informativo de Óbitos no Trânsito, divulgado mensalmente pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Os motociclistas responderam por 60% das mortes no eixo urbano em janeiro. Foram seis vidas perdidas. Eles também lideram os comportamentos de risco observados nas operações de fiscalização, com quase 83% das infrações identificadas nas abordagens realizadas no último mês – 532.

Com três vidas perdidas, os pedestres representaram 30% das mortes. Uma morte de ciclista foi registrada em janeiro, representando 10% das vítimas. Não foram computados óbitos de ocupantes de demais veículos.

“Começamos o ano com números que alertam para a necessidade de unirmos ainda mais forças pela segurança no trânsito. As campanhas educativas, a fiscalização de trânsito e as melhorias no viário que o Poder Público realiza para salvar vidas são permanentes. Fica a convocação para que todos nós repensemos nossos comportamentos no trânsito, utilizando a empatia, o respeito e a direção responsável”, alerta o presidente da Emdec, Vinicius Riverete. “Nesse período de carnaval, o cuidado deve ser em dobro. Se for beber, não dirija. Não coloque a sua vida e a de outras pessoas em risco”, completa.

Confira os locais onde ocorreram os sinistros fatais em janeiro:

– R. das Acácias (ciclista).

– Av. Padre Gaspar Bertoni (motociclista).

– Av. Jacaúna (motociclista).

– Av. Ruy Rodriguez (motociclista).

– R. Dr. Eduardo Edarge Badaró (pedestre).

– Av. Dr. Bernardo Kaplan (motociclista).

– Av. José Christóvão Gonçalves (motociclista).

– R. Barão de Jaguara (pedestre).

– R. Dez / antiga rod. Santos Dumont (motociclista).

– Av. Comendador Aladino Selmi (pedestre).

Nas rodovias, foram quatro óbitos em janeiro, totalizando, portanto, 14 no município.

Tendência de queda nas mortes em 2024

Embora a meta seja sempre a redução a zero das fatalidades, os números do trânsito em Campinas trazem um dado positivo: uma queda de 11% nas mortes registradas em vias urbanas. No balanço atualizado, o município registrou uma redução no número de mortes no trânsito: foram 70 óbitos em 2024, nove a menos que os 79 contabilizados no ano anterior. Além disso, há avanços na segurança de motociclistas e pedestres, dois dos grupos mais vulneráveis no trânsito, que também apresentaram redução nos índices de mortes em relação a 2023.

O total de óbitos em vias urbanas e rodovias apresentou uma redução de 1,9% em 2024 em relação ao ano anterior: foram 156 mortes, contra 159 em 2023. Do total deste ano, 84 ocorreram em rodovias, enquanto duas ainda estão sem identificação do local exato. Os dados podem sofrer alterações.

Ações preventivas

É a partir do tripé Educação, Fiscalização e Engenharia de Tráfego / Desenho de Vias que a Emdec estrutura as ações preventivas para salvar vidas no trânsito. Em janeiro, 25 ações educativas realizadas em locais com altos índices de sinistralidade e em instituições de ensino impactaram cerca de 3 mil pessoas. Elas incluíram blitze para motociclistas e esquetes teatrais para priorização dos pedestres. Neste mês, a Emdec também lançou o programa “Motorista Nota 10” que, além de promover a qualidade no atendimento aos usuários, também estimula a segurança nos deslocamentos e a direção responsável por parte dos condutores das linhas municipais.

O trabalho de reforço da sinalização viária, que também promove mais segurança na circulação de todos os atores do trânsito, alcançou 9,4 mil metros quadrados de sinalização horizontal (solo), 563 novas placas implantadas e 23 rampas de acessibilidade executadas em janeiro.

Como forma de combate às infrações e aos comportamentos de risco no trânsito, foram realizadas 18 operações integradas de fiscalização em janeiro, envolvendo a Emdec e as forças policiais, resultando em 644 infrações identificadas. Neste mês de fevereiro, essa frente foi intensificada, com uma força-tarefa de segurança pública e viária, que vem realizando blitze quase que diárias na cidade.

O Boletim Mensal Informativo de Óbitos no Trânsito está disponível no site da Emdec, na seção “Cadernos de Acidentalidade”.