Municípios Firmam Compromisso pela Preservação da Bacia do Rio Mogi Guaçu

Ação conjunta reforça proteção das águas e recuperação da mata ciliar em cinco cidades da região

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o prefeito Toninho Bellini assinou no dia 4 de junho um termo de compromisso ambiental junto aos municípios de Mogi Mirim, Águas da Prata, Descalvado e Santo Antônio do Jardim. A ação conjunta visa proteger a Bacia do Rio Mogi Guaçu por meio de atividades coordenadas de preservação ambiental.

A iniciativa, promovida pelos interlocutores do Programa Município Verde Azul – Anderson Martelli (Itapira), Pedro Henrique (Santo Antônio do Jardim), Antonio Marcos (Águas da Prata), Tanyra Amaral (Mogi Mirim) e Dario Maio (Descalvado), prevê a limpeza de córregos, rios e nascentes, além do plantio de mudas de árvores nativas. O objetivo é preservar as águas, o solo e recuperar a mata ciliar da região.

“Ações assim são fundamentais para o nosso município e para os outros que também aderiram ao termo. Fico feliz em poder oferecer, por meio da nossa secretaria de meio ambiente, um município mais verde para as futuras gerações”, declarou o prefeito Toninho Bellini.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Cristiano Florence, destacou que além dos plantios, também estão sendo promovidas palestras educativas para conscientização ambiental. “A nossa secretaria tem trabalhado com diversas atividades com o foco na preservação e no cuidado com o planeta”, afirmou.

Ao longo desse ano, novas ações ambientais estão previstas com foco na consolidação do compromisso regional com a sustentabilidade e preservação do meio ambiente em Itapira.