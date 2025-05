Artigo do Saean é aprovado em uma das maiores feiras de saneamento do país

Artigo descreve a experiência do Saean no enfrentamento de uma das maiores crises hídricas da história do município, ocorrida em 2024, e apresenta solução técnica inovadora adotada na ETA II

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean) teve um artigo técnico aprovado para apresentação na 28ª Exposição de Experiências Municipais em Saneamento, considerada uma das maiores feiras do setor no Brasil. O evento será realizado em junho, na cidade de Caldas Novas (GO), e reunirá especialistas e representantes de diversas cidades brasileiras.

O artigo, intitulado “Pré-Oxidação com Permanganato de Potássio – Estudo de Caso no Município de Artur Nogueira”, descreve a experiência do Saean no enfrentamento de uma das maiores crises hídricas da história do município, ocorrida em 2024, e apresenta uma solução técnica inovadora adotada na Estação de Tratamento de Água (ETA II).

“Esse reconhecimento mostra a seriedade e a competência do nosso time técnico, que não mediu esforços para garantir água potável e segura para a população, mesmo diante de uma crise hídrica tão desafiadora”, destaca a presidente do Saean, Gabriela Montoya.

Entenda o estudo realizado pelo Saean

Durante o ano de 2024, Artur Nogueira enfrentou uma escassez hídrica severa, provocada pela combinação de forte estiagem, baixos índices de chuva e temperaturas atipicamente elevadas durante o inverno. A captação Cotrins, uma das principais fontes de abastecimento da cidade, foi a mais afetada: o nível do reservatório ficou extremamente baixo e, por cerca de cinco meses, o solo e os sedimentos do fundo do manancial ficaram expostos ao sol.

Esse fenômeno causou alterações importantes nas características físico-químicas da água bruta, especialmente em relação ao ferro (Fe), presente normalmente de forma solúvel. Quando as chuvas retornaram, o sedimento acumulado foi dissolvido e levado para a estação de tratamento, gerando dificuldades no processo convencional de purificação da água.

“Nos deparamos com uma situação atípica e bastante preocupante, pois o método tradicional de tratamento não estava sendo suficiente para garantir a qualidade da água”, explica Gabriela.

Inicialmente, foram testadas soluções como a aplicação de Hipoclorito de Sódio (concentrações entre 10% e 12%) e posteriormente o uso de Ortopolifosfato. Contudo, nenhuma das alternativas apresentou resultados satisfatórios frente às novas condições da água.

Diante da necessidade urgente de garantir o abastecimento seguro, a equipe técnica do Saean decidiu inovar, optando pelo uso do Permanganato de Potássio, um poderoso agente oxidante. A aplicação do produto conseguiu oxidar o ferro presente na água, transformando-o em uma forma sólida e insolúvel, que pôde ser removida com maior facilidade no processo de tratamento, solucionando o problema.

RECONHECIMENTO NACIONAL

Para o prefeito Lucas Sia (PL), a aprovação do artigo na exposição reforça o papel de Artur Nogueira como referência em boas práticas no setor de saneamento, especialmente em situações de crise.

“Parabenizo toda a equipe do Saean por essa importante conquista, que coloca Artur Nogueira em destaque nacional. Esse reconhecimento comprova a competência dos nossos profissionais e o compromisso da nossa gestão em buscar sempre as melhores soluções, mesmo diante de desafios tão grandes como a crise hídrica que enfrentamos”, afirmou o prefeito

A apresentação do artigo será realizada em junho, durante a programação da 28ª Exposição de Experiências Municipais em Saneamento, consolidando o Saean como um exemplo de gestão eficiente e comprometida com a qualidade do serviço prestado à população.