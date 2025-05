Polícia prende suspeito de tentativa de latrocínio em Bragança Paulista

Homem foi localizado em ônibus com destino à Bahia e portava drogas no momento da abordagem

Na tarde desta quinta-feira (15), uma operação conjunta entre policiais militares da capital, da região de Bragança Paulista, da Polícia Militar Rodoviária Federal e da Polícia Militar de Minas Gerais resultou na prisão do segundo suspeito envolvido em uma tentativa de latrocínio ocorrida em 11 de maio, em Mogi Mirim.

Na data do crime, um dos autores foi detido, enquanto o outro conseguiu fugir. No dia seguinte (12), o foragido foi avistado por equipes da Força Tática no bairro Jardim Sbeghen, em Mogi Mirim. Ao perceber a tentativa de abordagem, ele reagiu com disparos de arma de fogo e abandonou o veículo durante a fuga, iniciando um trabalho de inteligência policial para localizá-lo.

As investigações indicaram que o suspeito, identificado como D., havia deixado Mogi Mirim com destino à capital paulista, onde permaneceu até as 14h desta quarta-feira, quando embarcou em um ônibus rumo ao Estado da Bahia. No entanto, ele foi interceptado por equipes policiais na Rodovia Fernão Dias, em Bragança Paulista.

Durante a abordagem, foram encontradas com o indivíduo porções de maconha e pasta base de cocaína. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Bragança Paulista, onde ele permaneceu preso.