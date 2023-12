Na saída para o Réveillon, Rota das Bandeiras orienta motoristas sobre uso do acostamento durante a viagem

Previsão da Concessionária é de que mais de 800 mil veículos vão

trafegar pelo Corredor Dom Pedro

durante o feriado e algumas dicas são essenciais para garantir a

segurança da viagem

Mais de 800 mil motoristas deverão passar pelas rodovias do Corredor

Dom Pedro durante a operação especial de tráfego preparada pela

Concessionária Rota das Bandeiras para o Réveillon, entre os dias 29

de dezembro e 2 de janeiro, e um ponto que merece atenção especial do

motorista é o uso do acostamento.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o acostamento é

uma parte da via diferenciada das faixas de rolamento, destinada à

parada ou estacionamento de veículos em situações de emergência.

Também pode ser usado para a circulação de pedestres e bicicletas nas

ocasiões em que não há local apropriado para esse fim. Portanto, o

uso do acostamento é permitido em situações emergenciais como

acidentes, pane mecânica, falta de combustível ou socorro médico.

A orientação para o motorista que necessita parar no acostamento é

sinalizar o local ligando o pisca-alerta e posicionando o triângulo a

uma distância segura do veículo (ao menos 30 metros), mantendo seus

ocupantes atrás dos dispositivos de segurança – barreira de concreto

ou defensa metálica (guard-rail) – de modo que fiquem distantes da

rodovia. Se o motorista estiver em uma via monitorada pela

Concessionária, ligue para o serviço de atendimento ao usuário para

solicitar o apoio: 0800-770-8070.

“Nessa época do ano, é comum que famílias ou grupos de amigos viagem

em comboio e, muitas vezes, marquem como ponto de encontro o acostamento

da rodovia. Essa é uma situação extremamente perigosa e que pode

estragar a diversão durante a viagem. Por isso, é importante que o

motorista tenha a consciência de que o acostamento só deve ser usado

em situações emergenciais. Para qualquer outra finalidade, você

deverá usar um posto de serviço ou uma base do Serviço de Atendimento

ao Usuário da Concessionária”, explica o coordenador de Operações da

Rota das Bandeiras, Murilo Perez.

Outra situação que infelizmente é comum e deve ser evitada pelo

motorista para garantir sua segurança é o uso do acostamento como uma

espécie de sanitário. “Muitas vezes, o motorista acaba de passar por

um posto de serviços ou por uma base SAU, que contam com sanitários

adequados, e param no acostamento para usá-lo com essa finalidade,

colocando sua vida em risco”, conta Perez, que orienta o motorista a

programar sua viagem de forma antecipada. “Em uma ligação prévia à

Concessionária ou mesmo em uma consulta pela internet, o motorista

consegue verificar os pontos de apoio no caminho para programar sua

viagem”.

Cresce o número de acidentes no acostamento

A Rota das Bandeiras registrou 144 acidentes pela faixa do acostamento

ao longo dos 297 km das cinco rodovias que formam o Corredor Dom Pedro

entre janeiro e novembro de 2023. O número é 14% maior do que o

verificado no mesmo período do ano passado, quando foram atendidas 127

ocorrências (veja tabela abaixo).

Na análise das ocorrências, chama atenção que o maior número de

acidentes no acostamento tenha sido registrado justamente em meses de

férias escolares ou feriados prolongados e datas comemorativas, quando

muitos motoristas que não estão habituados a trafegar pela rodovia

estão na estrada. Em 2023, os meses com maior número de ocorrências

foram julho, com 26 acidentes, e maio – feriado do Dia do Trabalho e fim

de semana do Dia das Mães -, com 25.

A Rota das Bandeiras também destaca que em hipótese alguma o motorista

deve trafegar ou realizar ultrapassagens pelo acostamento, situações

que colocam em risco a vida de outros motoristas ou mesmo de quem

trabalha na rodovia. De acordo com o CTB, trafegar pelo acostamento é

uma infração gravíssima, que resulta com punição de sete pontos na

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa no valor de R$ 880,41.

Atendimento ao Usuário

A Rota das Bandeiras oferece seis bases de atendimento ao usuário do

Corredor Dom Pedro:

* D. Pedro I (SP-065) km 23, em Igaratá | km 75, em Atibaia | km 111,

em Itatiba, pista norte | km 139, em Campinas, pista sul

* Professor Zeferino Vaz (SP-332) km 156, em Artur Nogueira, pista

norte

* Anel viário Magalhães Teixeira (SP-83) km 15, em Campinas, pista

sul

Os motoristas que precisarem de auxílio mecânico ou médico deveM

entrar em contato com a Rota das Bandeiras por meio do telefone

0800-770-8070. A ligação é gratuita e o Serviço de Atendimento do

Usuário (SAU) da Concessionária funciona 24 horas.

Crédito: Divulgação/Rota das Bandeiras

