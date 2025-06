Copa Itapira de Futsal termina com eliminação de Anarkia e Rosário Central e título para o River Plate

Imagem Ilustrativa

Briga generalizada na semifinal resultou em punição das equipes e cancelamento da final

A Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) de Itapira comunicou na tarde desta quinta-feira, 5 de junho, os dirigentes de Anarkia e Rosário Central sobre a eliminação de ambos da Copa Itapira de Futsal Adulto 2025.

A decisão ocorreu após a briga generalizada registrada no duelo entre as equipes na quarta-feira (4), pela semifinal do torneio. O duelo aconteceu no Ginásio dos Prados.

Com os registros da confusão, em total desacordo com as normas de disciplina que regem as competições promovidas pela SEL, a Comissão Organizadora seguiu o artigo 35 do Regulamento da Competição e eliminou as equipes.

Os registros em súmula ainda serão encaminhados à Comissão Municipal Disciplinar para apreciação e eventual punição, com a sessão ocorrendo ainda em data a ser agendada.

Quanto à sequência do campeonato, com a eliminação dos dois semifinalistas, fica declarado campeão o River Plate, que venceu o Os D Menor na outra semifinal, por 6 a 2. Desta forma, a final agendada para esta sexta-feira, 6 de junho, no Lazer, não será realizada e a competição será concluída sem um vice-campeão. O River Plate será premiado na próxima terça-feira, dia 10 de junho, com horário e local a serem definidos.