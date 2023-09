NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande ganha a segunda corrida na final do Special Edition

Gaúcho leva a melhor no duelo contra Rafael Dias, na última volta. Corrida que decide o ganhador da etapa e o título do torneio começa às 12h30, com transmissão pelo YouTube e BandSports

Mogi Guaçu (SP) – O gaúcho Gabriel Casagrande, do carro #43, correndo pela PROAM, foi o vencedor da segunda corrida da final do Special Edition da NASCAR Brasil Sprint Race, disputada no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior paulista, na manhã deste domingo. A conquista se deu após um belo duelo contra Rafael Dias (#46, PRO), partindo para abrir vantagem na última volta. O pódio da geral se completa com Diogo Moscato (#54 , PRO), em terceiro. Pela AM, o curitibano Edson Reis (#12) faturou sua primeira vitória no torneio.

A corrida que abriu os trabalhos deste domingo foi marcada por um acidente envolvendo o canadense Paul Tracy (#26, PRO) e o português Lourenço Beirão (#72, PROAM), tirou outros cinco carros da pista logo na segunda volta. Com a saída do safety car, começaram as brigas pelas melhores posições. Com destaque entre os dois primeiros do pelotão à frente.

“Foi uma disputa emocionante. O Rafael (Dias) é um cara que sempre joga muito limpo, mas muito pesado. Tentei dar dois dribles, e ele não caiu. Na terceira, deu tudo certo para ultrapassar. Também fui beneficiado com alguns acidentes que aconteceram durante a corrida, e fui desviando desse pessoal. O objetivo foi cumprido, que era vencer, para marcar muitos pontos e, agora, vamos para a última e tentar conquistar o título.”, afirma o gaúcho Casagrande que divide o carro #43 com Gui Backes.

Rafa Dias perdeu a batalha, mas não a admiração pelo seu concorrente. “Consegui dar trabalho para o pessoal. Ganhamos na minha classe, mas buscava a vitória na geral. Foi difícil, pois foi uma forte disputa com o Gabriel (Casagrande). Ele é um piloto que admiro bastante desde que ele começou na Stock Car. Acredito que um dia vou alcançá-lo para disputar contra ele lá. A duelo foi bom e suado, mas ele conseguiu me ultrapassar praticamente na última volta. Levo como aprendizado. O Vitor vai pilotar na próxima prova e acredito que a gente vai sair muito bem”, declara o jovem oriundo do ABC paulista.

Edson Reis, que até o início da etapa, liderava a divisão AM por apenas um ponto de diferença ao segundo colocado, conseguiu respirar aliviado com a conquista do primeiro lugar. “Foi sensacional, mas uma corrida bem difícil. Aqui no Velocitta, é mais técnica. É uma corrida de cabeça. Consegui ficar na pista, me livrei dos enroscos e na penúltima volta consegui fazer a ultrapassagem contra o MC Gui (#98, AM). E daí foi só alegria. Primeira vitória aqui no Special Edition da NASCAR BRASIL e estou muito feliz”, revela o curitibano.

A NASCAR Brasil Sprint Race conta com apoio da Pirelli, Frum e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Real Radiadores, Zanoello e Graxa.

TRANSMISSÕES

A corrida final que definirá o campeão do Special Edition da NASCAR Brasil 2023 neste domingo (10) terá transmissão a partir das 12h30 no BandSports, com exibição da corrida 1 e 2, além da transmissão, ao vivo, a partir das 13h10 da última corrida no Velocitta. As corridas também terão transmissão ao vivo via streaming oficial no Youtube, nos canais da @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil, @highspeedtvbr e @parcfermetv2022 (Itália). Além disso, haverá cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição.

O calendário da NASCAR Brasil está dividido em duas séries e oito etapas: o campeonato nacional, com seis etapas e duas corridas cada (duas em Interlagos, Goiânia, Londrina, Cascavel e Tarumã), e o “Special Edition”, sendo duas etapas (Goiânia e Velocitta), com três corridas cada. Nesta edição serão quatro títulos distintos da NASCAR Brasil: Brasil, Special Edition, Overall e Rookie Of The Year, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

Confira o resultado da Corrida 2:

1) #43 Gabriel Casagrande/Gui Backes, PROAM, 10 voltas, 23min11s630

2) #46 Rafael Dias/ Vitor Genz, PRO, a 1s319

3) #54 Diogo Moscato, PRO, a 2s261

4) #1 Léo Torres, PRO, a 2s943

5) #9 Arthur Gama / Marcus Índio, PROAM, a 4s351

6) #16 Antonio Junqueira, PROAM, a 5s832

7) #27 Lucas Mendes, PRO, a 6s403

8) #3 Alex Seid, PRO, a 6s811

9) #57 João Pedro Bortoluzzi / Fê Tozzo, PROAM, a 6s854

10) #71 Nathan Brito/ Valdeno Brito, PRO, a 7s054

11) #88 Celso Neto/ Beto Monteiro, PRO, a 7s821

12) #12 Edson Reis, AM, a 15s129

13) #77 Pedro Bezerra, AM, a 16s256

14) #98 MC Gui, AM, a 23s879

15) #8 Fábio Gubert, AM, s 35s915

16) #13 Witold Ramasausakas, PROAM, a 1 volta

Não completaram 75% da prova

17) #72 Lourenço Beirão/ Marco Garcia, PROAM, a 8 voltas

18) #63 Luís Trombini, PROAM, a 8 voltas

19) #78 Leonardo Yoshii, AM, a 8 voltas

20) #24 Brendon Zonta/ Dorivaldo Gondra Jr, AM, a 8 voltas

21) #87 Jorge Martelli, PROAM, sem tempo

22) #26 Paul Tracy, DQ

Grid da corrida 3 (soma de pontos da corrida 1 + corrida 2)

1) #43 Gabriel Casagrande/Gui Backes, PROAM

2) #54 Diogo Moscato, PRO

3) #3 Alex Seid, PRO

4) #16 Antonio Junqueira, PROAM

5) #9 Arthur Gama / Marcus Índio, PROAM

6) #26 Paul Tracy, PRO

7) #46 Vitor Genz/ Rafael Dias, PRO

8) #13 Witold Ramasausakas, PROAM

9) #87 Jorge Martelli, PROAM

10) #98 MC Gui, AM

11) #1 Léo Torres, PRO

12) #57 João Pedro Bortoluzzi / Fê Tozzo, PROAM

13) #12 Edson Reis, AM

14) #27 Lucas Mendes, PRO

15) #24 Brendon Zonta/ Dorivaldo Gondra Jr, AM

16) #71 Valdeno Brito/ Nathan Brito, PRO

17) #77 Pedro Bezerra, AM

18) #72 Lourenço Beirão/ Marco Garcia, PROAM

19) #88 Beto Monteiro/ Celso Neto, PRO

20) #78 Leonardo Yoshii, AM

21) #8 Fábio Gubert, AM

22) #63 Luís Trombini, PROAM

Programação NASCAR Brasil | Special Edition | Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Domingo, 10 de setembro

12h20 às 13h10 – Visitação de box (Pit walk)

13h05 – Hino Nacional

13h20 – CORRIDA 3 (23 minutos e mais uma volta)

15h50 às 14h00 – Victory Lane / Pódio

Calendário NASCAR Brasil 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR (#NightChallenge)

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR (#SuperPole)

Etapa 5 – 30 de julho – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 10 de dezembro – Interlagos/SP (#MatchPoint)