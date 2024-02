NESTA TERÇA-FEIRA TEM AULAS DE HIP HOP NO PARQUE DOS LAGOS

Apartir desta terça-feira, dia 27 de fevereiro, o grupo Dynamite Crew vai ministrar aulas gratuitas de Breaking, Popping e Hip-Hop Freestyle todas as terças e quinta-feiras das 19h30 até 20h30 no Parque dos Lagos. O cronograma das aulas segue abaixo.

As aulas vão até o dia 26 de março e para encerrar o evento, no dia 28 de março, quinta-feira, acontecerá uma JAM de Confraternização com os alunos, no parque dos Lagos, com muita dança e troca de ideias com os alunos que participaram das aulas.

Para quem não puder fazer as aulas de forma presencial, duas aulas serão publicadas ns redes sociais nos dias 9 (para público diverso) e 11 de abril (para público com modalidade reduzida). Assim, os interessados poderão treinar no conforto de casa. Além disso, essas aulas conterão legendas como medida de acessibilidade e os temas também serão voltados para a acessibilidade na dança. E, no dia 13 abril, ainda haverá uma apresentação online em formato “pocket show” do grupo Dinamite Crew.

O evento “Hip Hop no Parque” conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo.

Cronograma das aulas (19h30- 20h30):

Terça-feira, dia 27 de fevereiro: Hip Hop com professor Michael

Quinta-feira, dia 29 de fevereiro: Popping com professor Motta-Popa

Terça-feira, dia 05 de março: Breaking com professor Brunera

Quinta-feira, dia 07 de março: Hip Hop com professor Michael

Terça-feira, dia 12 de março: Popping com professor Motta-Popa

Quinta-feira, dia 14 de março: Breaking com professor Brunera

Terça-feira, dia 19 de março: Hip Hop com professor Michael

Quinta-feira, dia 21 de março: Popping com professor Motta-Popa

Terça-feira, dia 26 de março: Breaking com professor Brunera

Quinta-feira, dia 28 de março: JAM com alunos.