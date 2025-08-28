No Dia Nacional do Voluntariado, Viva e Deixe Viver celebra impacto de três anos em Holambra

Voluntárias levam encantamento, imaginação e afeto a crianças de todas as seis escolas públicas da cidade, três urbanas e três rurais

No Dia Nacional do Voluntariado, celebrado em 28 de agosto, a Associação Viva e Deixe Viver, OSC – Organização da Sociedade Civil, que há 28 anos promove contação de histórias para crianças e adolescentes em hospitais e escolas de todo o Brasil, celebra também os três anos de atuação em Holambra (SP). Fruto de uma parceria com o Departamento de Educação do município, o projeto integra a rotina das seis escolas públicas locais, sendo três urbanas e três rurais. Semanalmente, cerca de 300 crianças de 4 a 6 anos recebem visitas das voluntárias, que levam literatura, afeto e imaginação, resultando em mais de mil impactos mensais.

Liderada pela professora e especialista em Sustentabilidade Flávia Moraes, a iniciativa conta com o envolvimento de outras cinco voluntárias, todas mulheres. Em 2024, o projeto promoveu mais de 1,2 mil interações lúdicas mensais com os alunos, e a expectativa é de expansão para novos âmbitos. Para isso, no entanto, a ONG reforça a necessidade de novos voluntários.

“Contar histórias é mais do que entreter: é uma forma poderosa de educar, acolher e construir vínculos. Em Holambra, temos vivido momentos de profunda conexão com as crianças, que esperam ansiosamente por cada visita. A contação é também um canal de afeto, que transforma não só os pequenos, mas a nós, voluntárias. Os voluntários são movidos por responsabilidade, respeito, cooperação, ética, mas sobretudo por amor. Há que se amar e se importar muito com as crianças para ter esta dedicação”, afirma Flávia.

As histórias são escolhidas anualmente com base em um planejamento conjunto entre as voluntárias priorizando temas sazonais como Páscoa, Natal, festas típicas, férias escolares, entre outros. Cada sessão é pensada para estimular o gosto pela leitura, a imaginação, os valores e o senso de comunidade das crianças, fortalecendo seu repertório cultural e emocional.

Contação de histórias na Biblioteca Municipal – As voluntárias da Associação Viva e Deixe Viver promoverão duas sessões de contação de histórias especiais na Biblioteca Municipal, voltadas a crianças de 4 a 10 anos, nos dias 9 e 23 de setembro, às 15h.

Busca por novos voluntários – Para que a atuação possa crescer e atingir ainda mais crianças, a Associação está em busca de novos voluntários na região. Os interessados devem gostar de ler para o público infantil, ter disponibilidade para visitas às escolas e participar do processo de capacitação oferecido pela entidade. Interessados podem entrar em contato via e-mail flaviacvmoraes@gmail.com ou telefone (11) 99165-4402.

Fundador da Associação Viva e Deixe Viver, o educador e empreendedor social Valdir Cimino destaca a importância do trabalho realizado em Holambra: “Acreditamos que o poder da palavra, quando compartilhado com empatia, pode transformar vidas. Holambra é um exemplo de como a união entre sociedade civil, voluntariado e poder público pode criar uma rede de cuidado e educação afetiva”, enfatiza.

Sobre a Associação Viva e Deixe Viver: Fundada em 1997 pelo paulistano Valdir Cimino, a Associação Viva e Deixe Viver é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) pioneira em diversas frentes e políticas públicas. Por meio da arte de contar histórias, forma cidadãos conscientes da importância do acolhimento e de elevar o bem-estar coletivo, a partir de valores humanos como empatia, ética e afeto. A entidade também é referência em educação e cultura, por meio da promoção de atividades de ensino continuado. Nesse sentido, conta com o canal Viva e Eduque, espaço criado para a difusão cultural, educacional e gestão do bem-estar para toda a sociedade. Hoje, além dos 601 fazedores e contadores de histórias voluntários, que visitam regularmente 89 hospitais espalhados pelo Brasil, a Associação conta com o apoio das empresas Invillia, Everymind, Rede D`Or, Pfizer, Perfetti Van Melle, Instituto Helena Florisbal, Instituto PENSI, além da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.

Sobre a Viva e Deixe Viver Holambra: Em Holambra, a Associação conta com Flávia Moraes como sua representante e responsável, levando adiante o propósito de promover a leitura e o afeto como ferramentas de transformação social. Flávia é professora e especialista em Sustentabilidade.

Flávia Moraes coordenadora do projeto em Holambra