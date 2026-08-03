Festival de Bandas e Fanfarras reúne talento e tradição em Monte Alegre do Sul

O último domingo (02/08) foi marcado por muita música, ritmo e emoção com a realização do Festival de Bandas e Fanfarras, evento que integrou a programação da 153ª Festa em Louvor ao Senhor Bom Jesus e das comemorações pelo aniversário de Monte Alegre do Sul.

Ao longo do dia, o público acompanhou apresentações que encantaram pela qualidade musical, disciplina e criatividade, reunindo grupos de diferentes cidades da região e valorizando a tradição das bandas e fanfarras.

Participaram do festival a Fanfarra da Melhor Idade de Pedreira, a Banda Marcial de Caieiras, a Escola Municipal Padre Reinaldo, de Monte Sião, a FANJOV, a Fanfarra Escolar Mirim de Itatiba, a Fanfarra da Escola Sylvio de Aguiar Maya, a Fanfarra Municipal de Munhoz, a Banda Marcial BAMALO, de Louveira, a Fanfarra Amigos de Holambra e a Fanfarra da EMEIEF Professor Raul de Paiva Castro, representando Monte Alegre do Sul.

O Festival de Bandas e Fanfarras proporcionou um espetáculo de música e integração entre os participantes, fortalecendo a cultura e promovendo o intercâmbio entre os municípios. O evento reuniu moradores e visitantes, que prestigiaram as apresentações e celebraram mais um momento especial da programação festiva.

