Nogueirense é campeã paulista de Judô

Natalia dos Santos Pereira conquistou a medalha de ouro na categoria Sub18 até 48 kg durante a final do Campeonato Paulista Aspirante

Natalia dos Santos Pereira, atleta do Projeto Judô Esporte Social da Prefeitura de Artur Nogueira, conquistou a medalha de ouro na categoria Sub18 até 48 kg durante a final do Campeonato Paulista Aspirante, realizada em São Bernardo do Campo no sábado (12).

O evento, promovido pela Federação Paulista de Judô, reuniu os melhores judocas do Estado nas categorias Sub9, Sub11, Sub15 e Sub18, e garantiu as primeiras vagas para o Meeting Interestadual, que ocorrerá em Santa Catarina em novembro.

A equipe do Projeto de Judô de Artur Nogueira participou com oito atletas, todos classificados após o Interregional realizado em agosto. Lucas Santos foi o primeiro a competir. O jovem de 10 anos venceu suas três primeiras lutas, mas empatou na semifinal. Com a decisão dos árbitros (Hantei), seu adversário foi declarado vencedor. Lucas, no entanto, lutou na repescagem, venceu e conquistou a medalha de bronze na categoria Sub11 até 40 kg.

Kauan Ferreira também garantiu uma medalha de bronze, na categoria Sub18 até 81 kg. Embora tenha sido derrotado na primeira luta, Kauan avançou para a repescagem, onde venceu cinco lutas consecutivas. Em 2024, ele já havia conquistado ouro no Interregional e no Paulista por Faixas, além do bronze no Paulista Aspirante.

O grande destaque do dia foi Natalia dos Santos Pereira. Ela venceu todas as lutas até chegar à final contra uma atleta da Capital. Embora tenha dominado a luta final, não conseguiu pontuar. Com o empate, a decisão ficou a cargo dos árbitros, que a declararam vencedora.

“Estou muito feliz. No final do ano passado, tive uma lesão e passei por cirurgia no início deste ano. A recuperação e o retorno aos treinos não foram fáceis. Contei muito com a ajuda da minha família e dos meus amigos de treino. Por isso, compartilho essa medalha com todos eles, que me deram força para conquistá-la”, comemora a campeã Natalia.

Em 2024, ela já havia conquistado ouro no Interregional e prata no Paulista por Faixas. Já neste final de semana, Natalia garantiu a medalha de ouro, o título de Campeã Paulista e a vaga para representar o Estado de São Paulo no Meeting Interestadual.

Maria Gabriela Mamede (Sub11 até 28 kg) e João Paulo Sconfienza (Sub15 até 45 kg) também tiveram uma boa participação. Maria Gabriela venceu todas as lutas até a semifinal, onde foi derrotada. Na repescagem, perdeu a luta pelo bronze e terminou em 5ª colocação. João Paulo venceu suas três primeiras lutas, foi derrotado nas quartas de final e, na repescagem, venceu a primeira luta, mas acabou perdendo a disputa de bronze, também ficando em 5ª colocação.

A equipe de Artur Nogueira ainda contou com Flora Gonçalves, Marina Tavares e Luara Karoline. “Sabemos o quanto é difícil chegar à final de um campeonato estadual e o quanto de dedicação e esforço é necessário. Por isso, esses judocas têm todo o nosso respeito e admiração. Parabéns a todos os envolvidos no Projeto de Judô, que mantém resultados excelentes há tanto tempo”, celebra o secretário de Esporte, Lazer & Juventude, Caio Rodrigues.

No próximo sábado, dia 19, a seletiva acontecerá em Itapecerica da Serra e contará com a participação de 17 atletas de Artur Nogueira.