Nota Hospital Maternidade de Campinas – Plano de Trabalho

O Hospital Maternidade de Campinas informa que, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, será elaborado um novo Plano de Trabalho, com o devido planejamento financeiro e de dimensionamento dos profissionais para a cobertura preconizada na RDC 07/10, na qual a Devisa se baseia para manter a interdição parcial dos leitos da UTI Neonatal da instituição.

A direção da Maternidade assegura que não tem medido esforços no sentido de disponibilizar todos os seus recursos materiais, técnicos e financeiros, além de toda a sua equipe de profissionais altamente capacitados para atender a grande demanda de pacientes de Campinas e da região. E, assegura, continuará, dentro das suas possibilidades, a prestar o melhor serviço possível para a comunidade.

As deficiências que existem no sistema público de saúde ultrapassam a capacidade do Hospital Maternidade de Campinas resolver, cabendo ao poder público, em conjunto com a instituição, propor as soluções possíveis e plausíveis.