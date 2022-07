Novotec Expresso abre mais de 30 mil vagas em SP com direito à bolsa-auxílio

“Ofertar cursos gratuitos que contribuam na qualificação dos jovens de São Paulo é um dever que o estado tem cumprido, ampliando as competências dos estudantes e atendendo às necessidades do mercado de trabalho”, comentou Zeina Latif, secretária de Desenvolvimento Econômico.

Os cursos foram desenvolvidos para atender às demandas atuais do mundo do trabalho e aos interesses dos jovens que querem se destacar na hora de buscar seu primeiro emprego.

As 37 opções de cursos têm duração de 120 horas e poderão ser realizadas ao longo de quatro meses nos formatos presencial e online. As aulas online são feitas ao vivo, por meio de plataformas digitais, e os encontros presenciais, na unidade de ensino escolhida durante a inscrição.

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abre nesta terça-feira (19) inscrições para mais de 30 mil vagas em cursos de qualificação profissional do programa Novotec Expresso em todas as regiões do estado. Os estudantes matriculados no ensino médio da rede estadual terão direito a um auxílio de até R$ 600, divididos em quatro parcelas mensais, ao longo do curso.

São 37 cursos para alunos do ensino médio de escolas estaduais, Etecs e jovens de até 24 anos de idade com ensino fundamental completo; as aulas são realizadas no contraturno, nos formatos presencial e remoto