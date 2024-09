Prefeitura de Campinas reforça orientações para período mais seco e quente

Conforme boletim meteorológico da Defesa Civil Estadual, a massa de ar seco deve persistir pelo menos até sábado, 14/09. Prefeitura reforça orientações

Recomendação é beber bastante água

A Prefeitura de Campinas desencadeou uma série de medidas, por causa das altas temperaturas e da baixa umidade do ar. São recomendações da Defesa Civil e das Secretarias de Saúde, de Esportes e Lazer e de Educação quanto aos cuidados que a população deve adotar neste período mais crítico, com altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Todas as secretarias estão orientadas a reforçar os cuidados com hidratação com seus servidores que devem seguir as medidas sugeridas.

A Defesa Civil de Campinas tem divulgado mensagens sobre a umidade relativa do ar em 70 painéis digitais espalhados pela cidade destacando os Estados de Atenção: quando o índice fica abaixo de 30%; de Alerta: quando a URA fica abaixo de 20% e de Emergência: com índice abaixo de 12%.

Também são disparados alertas pelo celular via SMS e Whatsapp. Para receber as informações via SMS o cidadão deve fazer o cadastro no 40199. Para isso, basta enviar uma mensagem de SMS para 40199 com o CEP de seu endereço. Pelo

WhatsApp é preciso adicionar o número do telefone da Defesa Civil (61) 2034-4611 no seu celular, iniciar uma conversa com o contato recém-adicionado e aguardar as instruções.

Parcerias

A Operação Estiagem mantém equipes de prontidão para apoiar o Corpo de Bombeiros sempre que necessário. Máquinas (tratores, retroescavadeiras) também são disponibilizadas pela Prefeitura para apoiar a corporação.

A Secretaria de Saúde, em parceria com a Defesa Civil, divulgou na semana passada comunicado com recomendações sobre proteção contra o calor, hidratação, atividade física, além de cuidados gerais, como manter o ambiente de casa arejado e evitar aglomerações. Constam ainda no documento as orientações sobre armazenamento correto de medicamentos nestas condições climáticas, e acerca de sintomas que exigem assistência em saúde, e o que fazer em caso de algum mal-estar repentino.

Pratique a Prevenção

A Secretaria de Comunicação lançou a campanha “Pratique a Prevenção” nas redes sociais. As postagens trazem orientações sobre a necessidade de se hidratar constantemente, além das recomendações gerais da Defesa Civil para se evitar incêndios e se alguém observar algum foco de incêndio ligar imediatamente para 193 do Corpo de Bombeiros.

A Secretaria de Educação estabeleceu orientação para as equipes gestoras das escolas e os professores de Educação Física para evitar atividades físicas, principalmente nas quadras esportivas descobertas. Orienta-se que as aulas devam ser realizadas em espaços cobertos e arejados. Também é importante evitar exposição dos alunos ao sol e orientá-los a se hidratarem (beber água) com mais frequência e usar roupas leves.

As aulas dos professores da secretaria de Esportes e Lazer acontecem bem cedo, até no máximo as 10h. Para os alunos idosos, com exceção de atividades nas piscinas, as demais estão sendo realizadas em espaços cobertos e bem arejados.

As solicitações para que os campos de futebol das praças esportivas sejam molhados para manutenção do gramado foram reduzidas, para economizar água. Além disso, os professores da Secretaria de Esportes sugerem que neste período as atividades físicas sejam feitas em locais cobertos e umidificados, mas se a opção for em lugar aberto, que seja evitado o horário das 10h às 16h.

O Departamento de Defesa Civil de Campinas, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, é o órgão central do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, responsável por promover a normatização, supervisão técnica e específica sobre as ações desenvolvidas pelos órgãos do SIMPDEC. Entre em contato pelo telefone 199 para registrar ocorrências.