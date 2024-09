1° Motor Rock Festival acontece nos dias 14 e 15 de setembro no estacionamento do Shopping Parque das Bandeiras

O evento reunirá gastronomia, encontro de motos e muito rock

O Shopping Parque das Bandeiras preparou para este final de semana, dias 14 e 15 de setembro, um evento especial para os amantes de rock e motocicletas. O 1° Motor Rock Festival será o ponto de encontro para quem quiser vivenciar uma experiência única, combinando um encontro de motociclistas com um festival gastronômico e uma programação musical imperdível. O local do encontro será no estacionamento, no acesso C, em frente ao parque de diversões.

O encontro de motos organizado em parceria com o grupo Maximus MC, promete movimentar o estacionamento com modelos diferenciados. No aplicativo do Shopping Parque das Bandeiras, na aba eventos, os clientes que resgatarem o cupom do evento, até sexta-feira (13), terão a isenção do estacionamento garantido no final de semana.

Entre as opções gastronômicas estão foodtrucks de milho, pipoca, pizza, hambúrguer, hot-dog, churros, churrasco no espeto, crepes, doces, lanche de pernil e calabresa, torremos e costela. Já para a programação musical, o Shopping Parque das Bandeiras preparou shows de bandas covers de Metallica, Guns’n Roses, Charlie Brown Jr., entre outras.

Rodrigo Cenatti, gerente de marketing do Shopping Parque das Bandeiras, comenta sobre o evento. “Estamos muito empolgados com este evento especial que, além de proporcionar uma experiência única para os nossos clientes, marca o final da Semana do Cliente como uma grande celebração mesmo. É uma oportunidade única de reunir amigos e família para desfrutar de boa música, comida deliciosa e um ambiente familiar. Esperamos todos vocês para um final de semana inesquecível!”

O evento, com realização da DMRZ Eventos, ainda contará com uma ação de solidariedade: a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão doados a ONGs da região para que possam ajudar famílias que necessitam.

Programação Musical:

14/09 (sábado) – 12h às 22h

Frantic (Metallica Cover)

Coma (Guns’n Roses Cover)

A União (Charlie Brown Jr. Tributo)

15/09 (domingo) – 12h às 20h

Killer (Kiss Cover)

Dani Figuer (Classic Rock)

