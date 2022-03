O alistamento militar, realizado na Junta Militar de Engenheiro Coelho, está suspenso em Engenheiro Coelho

O alistamento militar, realizado na Junta Militar de Engenheiro Coelho, está suspenso em Engenheiro Coelho até o dia 9 de março. A suspensão acontece devido a indisponibilidade do Sistema Eletrônico de Recrutamento Militar e Mobilização (SERMILOB), com a finalidade de efetuar a migração do banco de dados para uma nova plataforma.

A informação foi passada para o Presidente da Junta Militar de Engenheiro Coelho, o prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, nesta quinta-feira (3), pelo Primeiro Tenente Delcio Ricardo Raposo Furtado, chefe do posto de recrutamento.