OAB de Jaguariúna realiza Semana Jurídica 2022 e Outorga de Carteiras da OAB

A OAB/SP subseção Jaguariúna realizou a Semana Jurídica e Outorga de Carteiras OAB entre os dias 8 e 12 de agosto, no Campus I da Faculdade de Jaguariúna (FAJ) em Jaguariúna. Durante a semana de segunda-feira, 8, a sexta-feira, 12, aconteceram palestras e a outorga de Carteiras OAB para novos advogados.

Na segunda-feira, dia 8, aconteceu a palestra de Augusto de Arruda Botelho com o tema: Importância e desafios na Advocacia Criminal e um advogado criminal. Na terça-feira, dia 9, foi a vez do palestrante Júlio Cesar Ballerini Silva falar sobre Novos temas do Direito de Família.

Já na quarta-feira, dia 10, a palestrante Maíra Pereira Velez falou sobre o tema: Maus tratos a animais: Como registrar a ocorrência e comprovar o crime. Na quinta-feira, dia 11, o palestrante Gustavo M. Paviotti falou sobre o tema: A Tecnologia e o Direito Previdenciário.

Nesta sexta-feira, dia 12, aconteceu a Solenidade de Outorga de Carteiras aos novos advogados inscritos.

Os novos advogados que receberam as Carteiras da OAB são:

Victor Hugo Costa de Oliveira

Gabrielle Fernanda Sales

Mariana Idalia Pereira Trevisan

Sarah Cristina Martins Antonio de Oliveira

Aline Camila Silva Fernandez

Marcos Antonio dos Santos Gonçalves