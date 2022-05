Oficinas de dança gratuitas levam agito para o Buriti Shopping Mogi Guaçu

Em turmas que vão desde o infantil à terceira idade, participantes poderão escolher o que praticar entre oito estilos de dança

Já imaginou finalmente colocar em prática aquela antiga vontade de movimentar o corpo e se sentir mais ativo? O ‘Buriti em Dança’ é uma oportunidade para você realizar esse desejo e ainda influenciar toda a família. O Centro de Compras e Lazer vai promover, no sábado (28) e domingo (29), oficinas de dança gratuitas que vão acontecer das 14h às 19h.

As turmas serão abertas para grupos de crianças, adultos, casais e terceira idade, que vão aprender ou praticar danças de estilos musicais diversos, como sertanejo, forró, samba rock, dança do ventre, hip-hop e até gospel.

Para participar, os interessados devem realizar um cadastro até o dia 27 de maio pelo link disponível na biografia do Instagram do shopping. As aulas vão ser ministradas em ambiente de sala de aula por professores do Estúdio de Dança Impacto, na WR Modelos, localizada no piso 1.

A gerente de marketing do Buriti Shopping Mogi Guaçu , Bruna Marcon, explicou que a iniciativa foi pensada para oferecer lazer e distração para os morades do município e frequentadores do shopping. “Nós queremos que as pessoas enxerguem no shopping mais do que as possibilidades de compra. Queremos que associem esse espaço à diversão, a um lugar que oferece entretenimento e boas lembranças”, finalizou.

O Buriti Shopping Mogi Guaçu fica na rua Francisco Franco de Godoy Bueno, nº 801 – Cidade Nova Mogi Guaçu.