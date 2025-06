Mogi Guaçu realiza Dia D de Prevenção às Drogas com atividades para 300 crianças

Evento integra programação do Junho Branco e conta com palestras, esporte e recreação

A partir das 8h deste sábado, 7 de junho, vai ocorrer o Dia D de Prevenção às Drogas no Centro Esportivo Vereador Sebastião José de Melo, popularmente conhecido como Campo da Lagoa, no Jardim Lagoa. A ação será direcionada para 300 crianças com idade entre 6 e 13 anos e que são participantes dos projetos de inclusão social das escolinhas de futebol da Prefeitura de Mogi Guaçu.

O evento é organizado pelo Fundo Social de Solidariedade, juntamente com as Secretarias Municipais de Assistência Social (SAS) e de Esporte e Lazer (SEL). A programação prevê palestras de prevenção às drogas com o Capitão da Polícia Militar (PM), Luís Gustavo Aparecido Tuckumantel, e com o psicanalista e pós-graduado em Dependência Química, Jefferson da Silva.

A programação contará ainda com futebol de sabão, cama elástica e escorregador inflável para recreação e entretenimento até às 15 horas. Além disso, terá também corte de cabelos gratuito, que será executado pela ONG ANPB. As crianças terão um delicioso cardápio com cachorro quente, suco, água e pipoca.

O Dia D especial faz parte do Junho Branco – Mês de Conscientização e Prevenção do Uso de Drogas, já que o Dia Internacional de Combate às Drogas é celebrado mundialmente no dia 26 de junho.

“A prevenção começa com o acesso à informação e à escuta qualificada. Com o Junho Branco, buscamos sensibilizar especialmente os jovens, que estão cada vez mais expostos ao risco do uso precoce de substâncias. É nosso dever oferecer alternativas saudáveis e fortalecer os vínculos familiares e comunitários”, declarou a presidente do Fundo Social de Mogi Guaçu, Vânia Ribeiro.