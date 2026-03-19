Outono começa nesta sexta-feira com previsão de menos frio e mais chuva no Brasil

Estação terá temperaturas acima da média em grande parte do país, com frio mais intenso apenas a partir da segunda quinzena de maio

O outono de 2026 começa oficialmente às 11h45 desta sexta-feira, 20 de março, e segue até as 5h24 do dia 21 de junho, marcando a transição entre o calor do verão e a chegada gradual das primeiras massas de ar frio mais consistentes no país.

Segundo a Climatempo, a estação deve ser, em média, menos fria do que o normal em grande parte do Brasil. A previsão indica temperaturas acima da média histórica na maior parte do país, embora episódios de frio mais intenso ainda possam ocorrer na segunda quinzena de maio e ao longo de junho.

A chuva também deve se prolongar por mais tempo do que o habitual neste outono. No Sul do Brasil, a tendência é de volumes acima da média, especialmente no Rio Grande do Sul, no centro e oeste de Santa Catarina e no oeste e sul do Paraná. No Sudeste e no Centro-Oeste, a previsão é de chuva próxima da média, com pancadas frequentes em abril e redução mais perceptível apenas na segunda metade de maio.

De acordo com a análise meteorológica, o outono começa com o oceano Pacífico Equatorial em condição de neutralidade, sem atuação clássica de El Niño ou La Niña. Ainda assim, a presença de um El Niño costeiro entre Peru e Equador favorece o aumento da umidade e ajuda a manter a chuva por mais tempo, especialmente no Sul e em parte do Centro-Oeste e Sudeste do país.

A Climatempo também aponta que o frio mais forte deve demorar para chegar. As primeiras ondas de ar polar com maior intensidade são esperadas apenas a partir da segunda quinzena de maio. Já a ocorrência de geadas deve se concentrar entre o fim de maio e junho, com possibilidade nos três estados do Sul, além do sul de Mato Grosso do Sul e de São Paulo.

No Nordeste, a previsão é de chuva acima da média em grande parte da região, com possibilidade de episódios mais intensos entre Salvador e Natal. Já no Norte do país, a tendência é de chuva abaixo da média na maior parte da região, com exceção do Amapá, onde os volumes podem ficar acima do normal.

Mesmo com o comportamento mais úmido e com temperaturas elevadas para o período, a estação ainda deve apresentar características típicas do outono, como aumento da nebulosidade, tardes mais amenas e redução gradual da duração dos dias até a chegada do inverno.

Fonte: Climatempo.

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