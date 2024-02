Paço receberá primeira edição do ano dos Feirões de Emprego e Oportunidade, nesta terça, dia 6

Crédito: Carlos Bassan/Arquivo PMC

Evento começa às 9h e vai reunir os programas VemSer e o Recomeça. Outros 20 pontos da cidade vão receber os feirões ao longo do ano

A primeira edição dos Feirões de Empregos e Oportunidades será nesta terça-feira, 6 de fevereiro, às 9h, no Paço Municipal (avenida Anchieta, nº 200). O evento vai reunir os programas VemSer e Recomeça e tem como objetivo oferecer, em um único espaço, vagas de emprego em diversas áreas, cursos de qualificação, serviços de saúde, orientação jurídica, assistência e crédito para empreendedores.

A iniciativa é das secretarias municipais de Trabalho e Renda e de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e conta com apoio da Associação Comercial e Industrial de Campinas (Acic), Sebrae e a Fundação Municipal para Educação Comunitário (Fumec).

Além do Paço, outros pontos de Campinas vão receber o Feirão ao longo de 2024. A intenção, segundo os organizadores, é levar as oportunidades de emprego e crédito para o maior número de pessoas. Ainda em fevereiro, acontecerá mais uma edição do evento, no dia 24. Em março, serão mais dois feirões, nos dias 8 e 23. Os locais ainda estão sendo definidos.

Para Adriana Flosi, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, um dos pontos de destaque dos Feirões é a união de esforços em prol da iniciativa. “Unimos duas pastas importantes para realizar um evento que vai impactar na vida das pessoas e no desenvolvimento de Campinas, com a geração de mais empregos e estímulos para as empresas”, disse.

O secretário de Trabalho e Renda, Artur Orsi, acredita que a iniciativa tem um grande potencial transformador para a cidade. “Vamos unir empresas e pessoas para preencher vagas e estimular a economia. É uma ação que tem tudo para dar certo”, disse.

Os Feirões contam com apoio da Acic, por intermédio do Espaço MEI; do Sebrae, que oferecerá cursos de qualificação para empreendedores; de cooperativas de crédito com informações sobre linhas de crédito; e da Fumec.

Confira a programação dos feirões:

Fevereiro: 6 e 24

Março: 8 e 23

Abril: 6 e 20

Maio: 2 e 18

Junho: 8 e 22

Julho: 11

Agosto: 3 e 24

Setembro: 14 e 28

Outubro: 11

Novembro: 9 e 30

Dezembro: 3

Os locais serão divulgados posteriormente.