Duplo Homicídio Choca Santo Antônio de Posse

Na noite deste domingo, 22 de dezembro, um duplo homicídio foi registrado em Santo Antônio de Posse, deixando a comunidade abalada. O crime aconteceu em uma residência localizada na Rua Senador Paula Ramos, na Vila Esperança.

De acordo com informações da Guarda Municipal, que está no local preservando a cena até a chegada da perícia, um homem deixou sua motocicleta próxima à casa das vítimas, subiu a rua a pé e entrou no imóvel. Lá, ele disparou contra duas mulheres que estavam dentro da residência. Após o crime, o suspeito fugiu rapidamente, pegando sua motocicleta e deixando o local.

Uma das vítimas foi identificada como Maraisa. A identidade da outra mulher ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A Polícia Civil já foi acionada e deve iniciar as investigações para apurar as circunstâncias do crime e localizar o autor.

Mais detalhes serão divulgados conforme o andamento das investigações.