Para delírio dos fãs, McDonald’s traz Tasty Turbo Bacon e Molho Tasty em frasco

Com pré-venda exclusiva no app do Méqui a partir de 9/9, a marca expande a linha Tasty e reforça sua conexão com os fãs de um dos sabores mais icônicos do cardápio

Nenhuma boca vai ficar de fora, nem mesmo as maiores e mais famintas: para delírio dos Tasty Lovers, o Tasty Turbo Bacon chega aos restaurantes do McDonald’s em três tamanhos, acompanhado do irresistível Molho Tasty, que retorna na versão frasco de 190g, que poderá ser adquirido de forma avulsa ou como parte das McOfertas da família Tasty, por tempo limitado.

O Tasty Turbo Bacon acompanha duas camadas do icônico Molho Tasty, com bacon triturado e em fatias, além de queijo sabor Emmental derretido. Desta vez, o sanduíche está disponível em uma escadinha de tamanhos, com um, dois ou três hambúrgueres de carne 100% bovina, para todos os tamanhos de fome.

“A fanbase do Tasty é apaixonada e muito engajada, por isso sempre buscamos novas formas de nos conectar com eles. Então, dessa vez entregamos um verdadeiro fan service para os Tasty Lovers: trouxemos o Tasty Turbo Bacon em uma versão ainda mais personalizável, com a possibilidade de adicionar até três carnes, ficando do tamanho exato da fome de cada um. E para completar, temos de volta o frasco de Molho Tasty, para que todos possam aproveitar seu sabor único, do jeito que preferirem e onde quiserem”, destaca Ilca Sierra, Diretora de Marketing do McDonald’s no Brasil.

O retorno do frasco de Molho Tasty era um dos pedidos mais recorrentes dos fãs da linha, sempre presente nas conversas nas redes sociais. Ícone do cardápio e um dos molhos mais amados do Méqui, ele já inspirou milhares de receitas caseiras pela internet. Agora, os fãs podem aproveitar o sabor original sem improvisos, enquanto durarem os estoques.

O Tasty Turbo Bacon e o Molho Tasty avulso podem ser adquiridos de forma antecipada a partir de 9 de setembro, em todo o Brasil, exclusivamente no app do Méqui. As novidades ficam disponíveis nos restaurantes da rede em 16 de setembro podendo ser adquiridas por qualquer um dos canais de venda: aproveitando a praticidade do McDelivery e Peça e Retire, ou pelo Drive-Thru, balcão e totens de autoatendimento, diretamente em uma das unidades do McDonald’s.

Para os fiéis clientes do programa Meu Méqui, em que os consumidores podem acumular pontos em compras pelo app do Méqui para serem trocados por benefícios, as novidades estarão disponíveis por troca em escadinha de pontos, por tempo limitado:Tasty turbo bacon 1 carne: 70 mil pontos; Tasty turbo bacon 2 carnes: 75 mil pontos; Tasty turbo bacon 3 carnes: 80 mil pontos e o Frasco Molho por 35 mil pontos.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 21 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.400 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 15/07/2025). A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com