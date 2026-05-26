Cultura divulga atores selecionados para montagem de O Rei Leão em Jaguariúna

Primeiro ensaio será realizado no sábado, dia 30 de maio, no Teatro Municipal Dona Zenaide; espetáculo está previsto para outubro

A Secretaria de Cultura de Jaguariúna divulgou a relação dos atores selecionados nas audições para a montagem do exercício cênico em teatro musical “O Rei Leão”. As avaliações foram realizadas nos dias 2 e 3 de maio.

A lista completa dos selecionados pode ser consultada na página da Secretaria de Cultura no portal da Prefeitura ou diretamente pelo link (https://shre.ink/30×8).

Os atores aprovados deverão comparecer ao primeiro ensaio, marcado para o próximo sábado, 30 de maio, às 9h, no Teatro Municipal Dona Zenaide.

Durante o processo seletivo, os candidatos inscritos foram avaliados nas áreas de canto, dança e interpretação. A proposta foi identificar talentos e selecionar participantes para integrar o elenco da montagem.

O espetáculo “O Rei Leão” está previsto para ser apresentado em outubro, no Teatro Municipal Dona Zenaide.

A Secretaria de Cultura parabenizou todos os participantes das audições e destacou a importância da iniciativa para o incentivo à expressão artística e à formação cultural no município.

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