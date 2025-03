Páscoa em Holambra terá programação para toda a família

A Prefeitura irá promover entre os dias 5 e 19 de abril a “Páscoa em Holambra” com programação gratuita voltada para toda a família. A iniciativa conta com exposição sacra, pescaria e uma divertida caça aos ovos para a criançada.

A abertura oficial do evento acontece no sábado, dia 5 de abril, com a inauguração da Vila de Páscoa, dedicada às crianças, na Praça dos Pioneiros. A grande estrela desta época, o Coelhinho, estará presente para tirar fotos e entregar ovinhos de chocolate.

“Contaremos com a presença do Coelho no local até o dia 19 de abril, às sextas-feiras das 19h às 21h, aos sábados e domingos, das 14h às 16h e entre 19h e 21h “, disse a diretora de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “A Vila de Páscoa contará com uma decoração temática muito especial, que ficará disponível para visitação até o dia 31, com o Coelhinho em diversas versões, como por exemplo, pescador e jogador de vôlei. Teremos ainda uma cascata de chocolate”, falou.

No dia 11 é a vez da tradicional Exposição da Via Sacra, na Praça dos Coqueiros. A mostra contará com a participação dos párocos Charles Franco Peron e Francisco Ronaldo Silvestre e reunirá painéis de 1,80 de altura confeccionados em isopor, lã de vidro e resina acrílica. Na quarta-feira, dia 16, às 20h, os párocos retornam à Praça dos Coqueiros para percorrer com os fiéis a Via Sacra, representada em suas estações pelos painéis, desde a condenação até a ressurreição de Jesus.

No dia seguinte (17), o Coelhinho da Páscoa irá percorrer a Quinta-Feira de Sabores distribuindo ovinhos de chocolate a partir das 19h.

Na sexta, 18 de abril, entre 7h e 17h, a Prefeitura promove uma Pesca Livre no lago da Nossa Prainha. Tilápias e pacus serão lançados no local dias antes da atividade. A iniciativa é voltada exclusivamente para moradores da cidade e é proibido o uso de redes. Só será permitida 1 vara com molinete para cada pescador.

Caça aos Ovos

O sábado, dia 19 de abril, será dedicado aos pequenos. Milhares de ovinhos de chocolate serão escondidos no Parque Cidade das Crianças e a missão dos pequenos, de até 10 anos, será encontrá-los. Para participar é preciso ser morador da cidade e apresentar Cartão Cidadão. A garotada vai poder também curtir brinquedos infláveis, fazer pintura facial, tirar fotos com o Coelhinho da Páscoa, se deliciar com pipoca e curtir um espetáculo teatral. O evento começa às 14h30.

Confira a programação:

Abertura da Vila de Páscoa

Sábado, 5 de abril, a partir das 19h

Local: Praça dos Pioneiros

Entrada gratuita

Abertura da Exposição da Via Sacra

Sexta-feira, 11 de abril, a partir das 20h

Local: Praça dos Coqueiros

Entrada gratuita

Via Sacra

Quarta-feira, 16 de abril, às 20h

Local: Praça dos Coqueiros

Entrada gratuita

Visita do Coelho da Páscoa à Quinta-feira de Sabores

Quinta-feira, dia 17 de abril, a partir das 19h

Local: Praça dos Imigrantes, próxima à caixa d’água do bairro

Entrada gratuita

Pesca Livre

Sexta-feira, 18 de abril, das 7h às 17h

Local: Nossa Prainha

Entrada gratuita – atividade exclusiva para moradores de Holambra

Caça aos ovos

Sábado, 19 de abril, das 14h30 às 19h

Local: Parque Cidade das Crianças

Entrada gratuita – atividade exclusiva para moradores de Holambra

14h30 – Abertura do Parque das Crianças – brinquedos infláveis e pintura facial

16h30 – Apresentação de espetáculo teatral

17h – Caça aos ovos, fotos com o Coelho, brincadeiras e distribuição gratuita de pipoca

19h – Fechamento do Parque Cidade das Crianças