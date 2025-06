Doação Reforça Campanha do Agasalho em Santo Antônio de Posse

Fundo Social recebe mais de 500 agasalhos do Veiling, arrecadados em campanha interna

O Fundo Social de Solidariedade de Santo Antônio de Posse recebeu, nesta terça-feira (3), uma doação de mais de 500 unidades de agasalhos da empresa Veiling. As peças — entre roupas e calçados masculinos, femininos e infantis — foram arrecadadas por meio de uma campanha interna promovida pelos colaboradores da empresa.

A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Silvana Pinck Cortez, esteve pessoalmente na empresa para receber os itens. Ela agradeceu o gesto e destacou a importância da solidariedade neste período do ano.

“Foi uma alegria muito grande poder receber essa doação. São mais de 500 peças que farão a diferença para muitas famílias da nossa cidade. Agradeço imensamente à equipe do Departamento Pessoal, ao CEO Jorge Possato e a todos os funcionários do Veiling pelo envolvimento e pelo trabalho social que desenvolvem com tanto compromisso”, afirmou Silvana.

As doações irão reforçar a Campanha do Agasalho 2025, uma iniciativa da EPTV Campinas, da qual Santo Antônio de Posse participa por meio do Fundo Social. A ação tem como objetivo atender famílias em situação de vulnerabilidade no município durante o inverno.