Congresso Garden Fair 2025 destaca o paisagismo como aliado frente aos desafios urbanos e climáticos

Evento reúne profissionais do Brasil e do exterior para discutir sustentabilidade, urbanismo e natureza em Holambra.

Soluções baseadas na Natureza (SbN), o papel do paisagismo na descarbonização e como é possível reconciliar o crescimento urbano com a sabedoria ecológica são alguns dos assuntos que serão abordados por renomados profissionais do setor, do Brasil e do exterior.

O Congresso acontece em julho, durante o 32º Enflor e 20ª Garden Fair, em Holambra (SP).

Natureza, pessoas e cidades em conexão.

Essa é a proposta em debate na 4ª edição do Congresso Garden Fair – Paisagismo para Todos, evento totalmente dedicado ao paisagismo, que reúne nomes relevantes do setor, com muito conteúdo técnico, criativo e transformador. Além das palestras, os congressistas poderão participar também de workshops e visitas técnicas aos principais players do mercado de flores e plantas ornamentais do país.

Organizado pelo Centro Paisagístico Gustaaf Winters, em parceria com a arquiteta paisagista Alice Izumi, o congresso é uma das atividades do 32º Enflor e 20ª Garden Fair, que acontecem de 13 a 15 de julho, no Parque de Exposições da Expoflora, em Holambra, SP.

Abrindo a programação, a paisagista urbana Cecilia Polacow Herzog abordará um tema que está em alta no meio paisagístico: “Soluções baseadas na Natureza (SbN): paisagismo e ecologia para os desafios contemporâneos”. O debate em torno das SbN ganhou relevância mundial por sua importância ao transformar paisagens disfuncionais que são impactadas cotidianamente por eventos climáticos severos, como chuvas intensas, calor extremo, poluição generalizada do ar, água, solo etc.

“O paisagismo é um campo de conhecimento essencial para tornar áreas urbanas mais resilientes e saudáveis, com inúmeros benefícios para as pessoas”, afirma Martina Winters, responsável pela programação do Congresso.

Diretamente de Singapura, o Congresso Garden conta com a participação internacional do arquiteto e paisagista Anton Siura, que traz o tema “Futuros Construtivos: reconciliando o crescimento urbano com a sabedoria ecológica”. A palestra é sobre a experiência do palestrante ao testemunhar a transformação urbana em Singapura e na Indonésia. Anton contribuiu significativamente em projetos influentes de design urbano e paisagismo nestas regiões, com soluções de design resilientes que abordam desafios globais, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade e inclusão social. Seu papel recente, como designer principal do Tebet Eco Park, rendeu-lhe o prestigiado Singapore President’s Design Award, como Design do Ano 2023.

A programação inclui ainda outros nomes de prestígio, como o paisagista Jordi Castan, com o tema “O paisagismo como expressão de identidade e cultura”, a arquiteta e urbanista Juliana Castro, que falará sobre “Paisagismo para espaços públicos”, o arquiteto e urbanista especializado em plantas ornamentais e paisagismo, Marcos Malamut, que traz o tema “Desenhando vazios: como construir experiências com plantas” e a arquiteta Sami Meira, uma apaixonada por sustentabilidade, que discorrerá sobre “O papel do paisagismo na descarbornização na construção civil”.

Workshops e Visitas Técnicas

Complementando a programação, o Congresso Garden Fair oferecerá atividades no período da manhã, começando, no domingo, com o workshop “Preparo do Solo para Plantio”, com o engenheiro agrônomo paisagista, Gabriel Kehdi.

Na segunda-feira de manhã, serão oferecidas duas atividades que acontecem simultaneamente, para opção dos congressistas:

Visita e palestra na Cooperativa Veiling Holambra

Workshop “SbN na prática”, no Mercado de Flores Ceaflor, com Cecilia Polacow Herzog e Raquel Cruz

Essa última (o workshop) é uma atividade complementar voltada exclusivamente para os participantes do Congresso Garden Fair e deverá ser adquirida à parte.

Na manhã da terça-feira, último dia do evento, haverá uma dinâmica com produtores de plantas ornamentais, expositores da feira, e, na sequência, a palestra “Gestão empresarial, o sucesso do seu negócio”, com Sérgio Diniz, do SEBRAE.

Na parte da tarde, Visita Guiada – um encontro com a paisagista Renata Tilli, para conhecer de perto a história e produção de plantas ornamentais da empresa Flora Campineira.

A programação completa do Congresso Garden Fair 2025 está disponível em:

https://centropaisagistico.kpages.online/congressogardenfair

Serviço

O que: Enflor & Garden Fair 2025

Quando: de 13 a 15 de julho

Horários: Dias 13 e 14, das 9h às 19h | Dia 15, das 9h às 17h

Onde: Parque de Exposição da Expoflora – Av. Mauricio de Nassau, 675, Holambra/SP

Informações: www.enflor.com.br | @enflorgardenfair | (19) 3802-4196