PAT de Artur Nogueira divulga novas vagas em diferentes áreas profissionais

Mais de 100 oportunidades estão disponíveis para candidatos com perfis variados; veja como participar dos processos seletivos

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Artur Nogueira divulgou novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Ao todo, são mais de 100 vagas em setores diversos, como produção, comércio, serviços, agropecuária e indústria. As vagas atendem a diferentes níveis de escolaridade e experiência, abrangendo desde estágios até funções técnicas e operacionais.

A relação completa das vagas, com requisitos específicos para cada função, pode ser conferida no quadro abaixo. Os interessados devem ficar atentos às exigências e comparecer ao PAT com os documentos necessários para participar dos processos seletivos.

clique e abra o pdf para conferir as vagas:

vagas do pat