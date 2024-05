Peça de circo-teatro “Nas Asas da Iúna – A Revoada” estreia sábado na Casa Cultural Casarão

Serão duas sessões, às 11h e 17h; projeto foi contemplado pelo FICC

Cartaz do espetáculo voltado para o público infantojuvenil

O Centro Cultural Casarão recebe neste sábado, 25 de maio, a estreia do espetáculo “Nas Asas da Iúna – A Revoada”. Trata-se de um projeto do Coletivo Iúnas e Impulso Coletivo. Serão duas sessões: às 11h e às 17h. A entrada é gratuita com distribuição de senhas uma hora antes do início. Este projeto será realizado pelo FICC – Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC 2022/2023 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

“Nas Asas da Iúna – A Revoada” é uma peça de circo-teatro para o público infantojuvenil com classificação livre. O espetáculo convida a plateia a acompanhar o encontro entre Ferrugem, um erê que cata lixo com sua bicicleta Pegazul no lixão próximo ao Quilombo Anhumas, e Mainu, um pequeno aspirante a influencer digital que tem um canal de invenções chamado “Mundo sem lixo”.

Os personagens carregam consigo, universos sociais distintos, que geram conflitos, mas que não os impedirão de viverem juntos uma aventura profunda e encantada, cheia de descobertas para os dois. Em meio às aventuras desses dois amigos se levantam questões urgentes como o trabalho infantil, a produção excessiva de lixo e seu destino, a necessidade urgente da preservação ambiental, o choque de culturas, a amizade, o racismo e as desigualdades sociais.

Serviço:

“Nas Asas da Iúna – A Revoada”

Data: 25/05/2024 (sábado)

Horários: às 11h e às 17h

Local: Centro Cultural Casarão

Endereço: rua Aracy de Almeida Câmara, 291, Barão Geraldo

Entrada gratuita com distribuição de senhas uma hora antes do início