Secretaria de Esportes e Lazer inicia reforma nos gramados das Praças Esportivas de Pedreira

A Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira iniciou, nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro as reformas nos gramados de três praças esportivas da cidade.

Os trabalhos de plantio de grama já começaram nos campos do Jardim Triunfo, Jardim Andrade e no Estádio Municipal. Na sequência, as melhorias também serão realizadas no campo do Kobayashi.

Segundo o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Valdir Carlos Volpato, em virtude da reforma, a partir deste final de semana, dias 21 e 22 de dezembro, o gramado dessas três praças de esportes não poderá ser utilizado. “A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a melhoria das estruturas esportivas, proporcionando um ambiente mais adequado para os atletas e a comunidade esportiva de Pedreira”, destacou.