Copa Rural terá 7 equipes e já tem data para começar: 16 de fevereiro

As partidas acontecerão durante nove semanas e a competição terá apenas uma categoria e na primeira fase

O pontapé inicial para a retomada da Copa de Futebol Rural, em Mogi Mirim, foi dado na noite desta quarta-feira (9), em reunião realizada no salão vermelho, do gabinete do Prefeito. A competição denominada “Copa Acimm”, porque contará com a parceria da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim, terá sete equipes e já tem data para começar: dia 16 de fevereiro.

O secretário da Sejel (Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer), Geraldo Bertanha, o Gebê, reuniu os representantes dos times interessados, apresentou a proposta de regulamento e, após aprovado, já realizou o sorteio do chaveamento da competição. O prefeito Paulo Silva esteve na reunião para dar as boas vindas aos competidores. O vereador Everton Bombarda (PDT), incentivador da retomada do futebol rural, esteve no encontro.

“Precisamos retomar a copa rural. Agarrem a proposta junto com o secretário de esporte para a gente ter uma ótima competição de futebol”, disse o prefeito. “Legal essa iniciativa. O campeonato rural é uma tradição em Mogi Mirim, que envolve jogadores e o pessoal que mora na zona rural e ficou dois anos sem acontecer e, com certeza, será bom e ano que vem, melhor ainda”, ressaltou Bombarda.

A Copa Acimm contará com a participação das seguintes equipes: Ponte Baixa, Jardim Soares, Martim Francisco, AABB, Pombal, Pedreira e Piteiras. O gerente da Sejel, Carlos Amaral, e o professor Nelson Zorzetto, vão auxiliar o secretário na organização e realização do campeonato.

Gebê informou que o próximo passo agora será se reunir com outras secretarias municipais, solicitando o suporte necessário para a realização do evento esportivo, que é uma orientação do prefeito Paulo Silva, desde o final de 2024. Os encontros deverão ocorrer nas próximas semanas, a fim de que a competição aconteça da melhor forma possível para a população rural e visitantes.

A Acimm, por meio do presidente Nelson Theodoro Júnior, irá doar bolas de futebol para a Sejel e, cada equipe irá ganhar três. A secretaria municipal também arcará com os custos com as taxas de arbitragem. A Sejel também articula para a transmissão de alguns jogos da Copa rural Acimm por meio da Web TV Mogi Play.

JOGOS DACOMPETIÇÃO

A competição acontecerá durante nove semanas, com jogos sempre aos domingos. As primeiras partidas serão dia 16 de fevereiro (domingo), às 15h15, com os seguintes confrontos: Jardim Soares x Ponte Baixa (campo da Piteira); Martim Francisco x Pedreira (campo de Martim); AABB x Pombal (campo da Pedreira). Nesta rodada, a equipe do Piteiras não jogará.

Cada equipe contará com, no máximo, 23 jogadores inscritos, sendo que cinco poderão ser moradores na zona urbana. Também ficou definido que não será permitida a participação de outros municípios.

A Copa Rural Acimm terá apenas uma categoria e na primeira fase, que deverá começar no início de fevereiro, terá todos contra todos, em turno único. Os quatro primeiros colocados irão para as semifinais. A semifinal será disputada no sistema mata-mata. Se no segundo jogo tiver empate em pontos, a vaga final será decidida nos pênaltis. Não haverá o critério de saldo de gols nesta fase.

A final também será disputada no sistema mata-mata. Se ao final do segundo jogo tiver empate em pontos, o título será decidido nos pênaltis. Não haverá o critério de saldo de gols nesta fase. Na semifinal e na final, a equipe que realizar a melhor campanha na primeira fase, terá o direito de fazer o segundo jogo como mandante.

Buscando motivar os dirigentes da zona rural para tornar o campeonato mais atrativo, a Sejel irá preparar a disputa do terceiro lugar em jogo único. Este, será realizado na preliminar da segunda partida da final.