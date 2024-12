Pedreira Celebra Diplomação dos Representantes Municipais para 2025

Nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2024, às 9h30, aconteceu a Cerimônia de Diplomação dos Eleitos no Pleito Municipal de 2024, no Teatro Dona Zenaide, localizado em Jaguariúna, referentes aos municípios de Pedreira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse, pertencentes à 333ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo.

O evento foi presidido pela Juíza eleitoral Dra. Ana Paula Colabono Arias, contando com a presença do Promotor Eleitoral, Dr. Sérgio Luis Caldas Spina, do Prefeito do Município de Jaguariúna, Márcio Gustavo Bernardes Reis e do Prefeito do Município de Pedreira, Fábio Vinícius Polidoro.

Durante a cerimônia, foram entregues os diplomas aos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos, oficializando-os para o exercício de seus mandatos. Os diplomados de Pedreira foram o Prefeito Fábio Vinícius Polidoro, a Vice-Prefeita Magda Teresa Bellix e os vereadores Patrícia Trevizan Pedroso, Leonardo Henrique Cirino, Luciano Rodrigues Teixeira, Alessandro Luís de Godoy (Mole), Fabrício Baccarelli Savariego, Jedson Roberto Panegassi Barbosa, João Rafael Cavenaghi, João Paulo Paulella e Manoel Souza Oliveira (Ravictor).

O prefeito eleito de Pedreira, Fábio Vinícius Polidoro, que recebeu seu diploma durante a solenidade, destacou a relevância da união entre a administração e população para alcançar o progresso da cidade. “Este momento reforça a força da nossa democracia e o papel essencial de cada cidadão no processo eleitoral. É o encerramento de um ciclo e o início de uma nova etapa, na qual trabalharemos juntos para construir um futuro ainda melhor para Pedreira”, afirmou.

A Juíza Eleitoral, Dra. Ana Paula Colabono Arias, ressaltou o significado do momento, destacando que a diplomação não é apenas um ato formal, mas a consolidação de um processo democrático que reflete a vontade do povo, sendo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e participativa.

A cerimônia foi prestigiada por autoridades locais e convidados, simbolizando o encerramento de um ciclo eleitoral e o compromisso com a transparência e a dedicação nos novos mandatos que se iniciam.