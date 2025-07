JOGOS REGIONAIS: JAGUARIÚNA BRILHA NA GINÁSTICA RÍTMICA

A equipe de Ginástica Rítmica de Jaguariúna conquistou resultados expressivos ontem, dia 7, nos Jogos Regionais de Bragança Paulista, sob a orientação da professora Joice Santos e da estagiária Emilly Gonçalves.

Destaque para o trio de fitas formado por Ana Laura Inocêncio, Yasmin Alencar e Ana Luiza Nascimento que garantiu o 1º lugar (ouro), emocionando o público com uma apresentação sincronizada, criativa e tecnicamente impecável.

No individual, Ana Laura Inocêncio conquistou o 3º lugar (bronze) na categoria mãos livres.

A equipe ainda alcançou o 4º lugar na apresentação de conjunto com Ana Laura Inocêncio, Yasmin Alencar, Ana Luiza Nascimento, Isabella Viotto e Maria Alice Gonçalves.

Em função do desempenho em todas as categorias, Jaguariúna ficou com o 3º lugar geral na ginástica rítmica, reafirmando a força e o potencial da modalidade no município.