PM aborda veículo com drogas e condutor sem CNH em Pedreira

Ocorrência foi registrada como porte de entorpecentes e resultou em medidas administrativas de trânsito

No final da tarde desta terça-feira (16), a Polícia Militar abordou um veículo durante patrulhamento pelo bairro Jardim Triunfo, em Pedreira/SP. O condutor tentou fugir ao notar a aproximação da viatura, sendo acompanhado até a Rua Flor de Ypê, onde o carro foi interceptado.

Durante a abordagem, dois ocupantes desembarcaram e, em entrevista com os policiais, admitiram ser usuários de drogas. No interior do veículo foram encontrados microtubos de cocaína, dispensados no assoalho. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado.

Além da substância apreendida, os policiais constataram que o condutor do veículo não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Jaguariúna, onde a autoridade de plantão registrou a ocorrência como porte de entorpecentes e adotou as providências cabíveis.

O veículo foi liberado posteriormente a um condutor habilitado e foram aplicadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.