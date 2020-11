PM de Mogi Mirim frustra assalto em Engenheiro Coelho

A Polícia Militar de Mogi Mirim evitou um assalto em Engenheiro Coelho ao prender três homens que se preparavam para agir na cidade vizinha. O caso aconteceu no início da noite de sábado (dia 1º), quando a inteligência da PM recebeu informações que três homens estava se dirigindo a Engenheiro Coelho onde assaltariam uma propriedade rural.

De posse dessas informações, os PMs Acácio e Delfino, por volta das 18h30, iniciaram um patrulhamento pela rodovia SP-147, entre Mogi Mirim e Engenheiro Coelho. No Km 72, os policiais militares observaram um Fiat Palio com três homens em seu interior, dirigindo-se para Engenheiro Coelho.

Ao perceber que havia sido notado pelos PMs, o motorista do Palio não atendeu a ordem de parada e ainda acelerou o carro. Ele tentava escapar pela rodovia e a perseguição durou mais de 10 quilômetros. Em um determinado trecho da SP-147, os bandidos tentaram uma manobra radical para despistar a PM, fazendo uma curva fechada para acessar uma vicinal de terra.

O motorista acabou perdendo o controle e bateu em uma árvore. Atordoados com a pancada, os três suspeitos desceram do carro e foram sendo rendidos, um a um, pelos policiais militares. Com o passageiro que estava no banco do carona, foi apreendido um revólver Taurus calibre 38 carregado com seis cartuchos.

Já com o homem que viajava no bando de trás foi encontrado um revólver calibre 32, também municiado. Os PMs também apreenderam toucas “ninja” (balaclavas) e um binóculos. Trazidos para a CPJ (Central de Policia Judiciária), os três permaneceram em silêncio. Mesmo assim, a autoridade policial de plantão ratificou a voz de prisão.

O trio passou por exame de corpo de delito e, posteriormente, foi encaminhado à CDTE (Central de Detenção, Triagem e Encaminhamento) de Itapira. Nessa unidade prisional eles ficarão à disposição da Justiça.