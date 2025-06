Operação Inverno vai intensificar abordagens de pessoas em situação de rua

Mogi Guaçu começa nesta quarta-feira, 11 de junho, a Operação Inverno 2025, que consiste no acolhimento institucional de pessoas em situação de rua nos períodos mais intensos de frio. O trabalho de abordagem desses indivíduos será feito pela Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento (Esca), juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), Fundo Social de Solidariedade, Defesa Civil e Guarda Civil Municipal (GCM).

O secretário de Assistência Social, Cássio Luciano, explicou que a Operação Inverno será realizada até o dia 30 setembro e sempre nos períodos de temperaturas mais frias. “Foi notificado que nessa semana chegará uma frente fria e, por isso, nossas equipe técnicas de serviço irão fazer as abordagens de acolhimento para que as pessoas saiam das ruas durante as noites mais geladas desses próximos dias”, disse.

Nesse momento, a Operação Inverno vai ser realizada entre os dias 11 e 14 de junho e sempre no horário das 17h às 19h. E na primeira ação do ano, o trabalho será direcionado para quatro pontos críticos do município, sendo eles: na frente da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Zona Norte, no Jardim Novo I; em frente a praça da Base de Segurança, no Jardim Ypê I, em frente a antiga sede do Museu Municipal – ao lado Parque dos Ingás -, no Centro; e na Praça Padre Longino Vastbinder, na Vila Paraíso.

“Com as baixas temperaturas não podemos deixar de realizar esse trabalho tão importante. O que compete a nós enquanto Poder Público é desenvolver políticas públicas para cuidar dessa população”, falou ele ao informar ainda “que as pessoas terão o livre arbítrio de aceitar ou não o acolhimento institucional para o abrigo, no qual irão receber atendimento”.

Acolhimento

A previsão de temperatura que atingirá Mogi Guaçu entre os dias 11 e 15 de junho será na média entre 8º e 13ºC. Em decorrência disso, as pessoas que aceitarem a abordagem das equipes da Operação Inverno serão acolhidas pelo Serviço de Acolhimento e Casa de Passagem – Instituto Enéas Tognini, situado na Rua Salvador Xavier de Campos, 200, no Parque do Estado, na Zona Sul.

O horário de acolhimento será das 17h às 7h da manhã e o local tem capacidade para acolher 30 pessoas por noite, além de oferecer um banho, jantar, ceia e café da manhã.

O coordenador e gestor do Instituto Enéas Tognini, Diego Coelho, contou que por conta das baixas temperaturas previstas, o abrigo solidário irá garantir a segurança e o bem-estar dos mais necessitados que estão em situação de rua. “Diante desse cenário, essas pessoas ficam mais vulneráveis e expostas ao frio intenso. E no abrigo, todos terão uma cama quentinha com cobertor para dormir e irão receber refeições gratuitas”, comentou.

Ele destacou também que a Secretaria de Assistência Social, o Fundo Social de Solidariedade e a Defesa Civil contribuíram para ativar a estrutura do alojamento, e, assim, atender essa população mais vulnerável do município. “O Fundo Social já nos doou 35 cobertores, que foram arrecadados pela Campanha do Agasalho”, ressaltou.

Orientações à toda população

A Defesa Civil de Mogi Guaçu orienta toda a população para as baixas temperaturas que atingirão a Baixa Mogiana a partir desta quarta-feira. Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as mínimas tendem a ficar na casa dos 10°C.

A queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, doenças que atacam o aparelho respiratório. Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio. Mantenha-os agasalhados.

Em virtude das doenças oportunistas que incidem mais no período do frio (gripe, resfriado, pneumonia e meningite), é essencial tomar medidas simples, como evitar locais fechados e de grande circulação de pessoas, além de higienizar frequentemente as mãos. Vale lembrar que o município realiza a campanha de imunização contra a gripe em todos os postos de saúde.