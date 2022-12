Polícia apreende adolescente por tráfico de Drogas em Mogi Guaçu

Equipe policial em patrulhamento pela Rua Doutor Walter Fernandes de Oliveira Júnior, em Mogi Guaçu, avistou um adolescente que é conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas. O jovem estava saindo de uma mercearia e ao perceber a presença da equipe tentou retornar ao comércio, quando de imediato foi abordado e submetido a revista pessoal.

Após a revista, os policiais encontram com o jovem 27 pinos de cocaína (0,020) dentro de uma sacola que estava em sua mão. Após ser questionado se teria mais alguma coisa dentro do estabelecimento comercial, respondeu que tinha uma quantidade em dinheiro, no valor de R$280,00, além do aparelho celular.

O adolescente foi indagado onde estaria residindo, informou a equipe que residia com sua avó, porém a equipe tinha informações que ele estava residindo em outro lugar, e que utilizava o imóvel para armazenar, fracionar e embalar entorpecentes.

O abordado ao perceber que a equipe sabia seu verdadeiro endereço, afirmou que as denúncias eram verídicas e que tudo que na casa lhe pertencia.

A equipe se deslocou a referida casa, O jovem acompanhou a entrada dos policiais no imóvel, onde também fora localizado 796 pinos de cocaína (0,570 Kg), uma panela contendo em seu interior 0,910 Kg de cocaína, 112 porções de maconha acondicionadas em embalagem tipo zip Lock, 13 porções maiores de maconha e 01 tijolo da mesma droga totalizando 1395 Kg , 02 plantas de maconha, 267 pedras de crack (0,110 Kg), a quantia de R$1640,00, 01 simulacro de pistola, 03 balanças de precisão, cadernos com anotações referente a contabilidade do tráfico, além de várias embalagens vazias, liquidificador, peneira, faca, vários potes vazios de carbonato de cálcio, 02 pacote contendo creatina, todos apetrechos utilizados na preparação, fracionamento e acondicionamento do entorpecente.

Diante dos fatos foi dada voz de apreensão, feito contato via COPOM com a Polícia Civil que informou que a perícia iria no local, o delegado de Plantão Dr. Rubens Luiz F. H. Melo tomou ciência dos fatos ratificando a voz de apreensão ao adolescente que permaneceu a disposição da justiça.