Polícia Militar apreende arma de fogo em Santo Antônio de Posse

Homem foi abordado na manhã de quinta-feira (11) no centro da cidade; carabina calibre .38 estava no veículo

Na manhã de quinta-feira (11), a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo durante abordagem realizada na área central de Santo Antônio de Posse.

Os policiais receberam denúncia de que um indivíduo estaria transportando armas em sua caminhonete. Com base nas informações sobre o modelo do veículo e as características do condutor, foi feito patrulhamento até que o automóvel foi localizado e abordado.

Na revista, nada foi encontrado com o suspeito, mas no assoalho do veículo os policiais localizaram uma carabina calibre .38, numerada e desmuniciada. Questionado, o homem afirmou não possuir outras armas e também não tinha autorização legal para posse ou porte.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o armamento permaneceu apreendido. Foi arbitrada fiança de R$ 2 mil, paga pelo infrator, que responderá em liberdade pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.