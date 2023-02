Polícia Militar prende dois indivíduos por tráfico de drogas em Mogi Guaçu

A Polícia Militar (PM) prendeu dois indivíduos suspeitos pelo crime de tráfico de drogas em Mogi Guaçu. A prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, no Jardim Artigiani, em Mogi Guaçu.

De acordo com a PM, a equipe da Rocam 2 estava em patrulhamento e recebeu denúncias de um transeunte, residente próximo ao local dos fatos que não quis se identificar, dizendo que um casal realizava a venda de drogas no muro da residência. Diante das informações iniciaram patrulhamento com vistas a intervenção do delito criminal denunciado. Ato contínuo a equipe ao adentrar a rua Luiz Catuzo, avistou a suspeita S.J.P, na calçada conversando com R.D.S e R.S.S, os quais estavam do lado de dentro da casa debruçados no muro.

De imediato S.J.P. ao visualizar a equipe correu para o interior da residência e os outros dois continuaram no local. Devido a situação a equipe realizou abordagem em T-01 S.J.P e I-02 R.D.S. em busca pessoal preliminar foi encontrado três eppendorf’s de cocaína nas mãos da I-02 e R$30.00 reais com T-01 em sua mão e mais R$20.00 no bolso de sua bermuda o qual ao ser indagado confessou estar no local para adquirir 3 eppendorff ‘s de cocaina para seu consumo pessoal, por vez a I-02 nos informou que estava realizando comércio de entorpecentes juntamente com seu esposo I-01 R.S.S, o qual correu para o interior da residência.

Diante das circunstâncias I-02 nos indicou que o restante das drogas a ser comercializadas estaria embaixo de uma lona em um barraco próximo ao muro, sendo ela mesma quem entregou a equipe uma bolsa pequena e no seu interior continha 19 pedras de crack, 21 eppendorf’s de cocaína idêntico ao que estava em seu poder e R$293.00 em notas diversas.

Já I-01 ao ser abordado próximo à entrada da residência(cozinha) nos confessou que traficava pelo local juntamente com sua esposa, porém a droga encontrada seria somente dela, foi questionado se teria drogas na residência o qual negou ter e foi solicitado autorização para vistoriar o imóvel, sendo autorizado pelo I-01 o qual acompanhou a vistoria, não sendo mais nada de ilícito localizado.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos indiciados, lido seus direitos constitucionais, utilizado algemas sob fundado receio de fuga conforme preconiza a súmula vinculante N°11 do STF, e com apoio das equipes de Rocam 01 e Força Tática I-26073 as partes foram conduzidas ao CPJ de Mogi Guacu, sendo apresentado ao DR. Alexandre Henrique Leme Silva que deliberou a confecção do BOPC CE4026/23 Tráfico de Drogas ratificando a voz de prisão aos indiciados os quais permaneceram presos a disposição da justiça, já a T-01 S.J.P foi liberada. Acompanhou a ocorrência pelo CPJ o Dr. Leonardo.