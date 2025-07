Lions Club e Hemocentro da Unicamp realizam campanha de doação de sangue em Santo Antônio de Posse

No próximo dia 15 de julho, o Lions Club de Santo Antônio de Posse, em parceria com o Hemocentro da Unicamp, promove a segunda Campanha de Doação de Sangue de 2025 no município.

A ação será realizada na sede do Lions, localizada na Avenida José Amauri Bortolotto, nº 1299, das 8h às 12h. A campanha tem como objetivo mobilizar voluntários para reforçar os estoques de sangue da região, contribuindo com a rede pública de saúde.

A iniciativa já se tornou tradicional na cidade, oferecendo à população a oportunidade de exercer a solidariedade de forma simples, rápida e segura.

Para ser um doador, é necessário ter entre 16 e 69 anos — sendo que menores de 18 devem estar acompanhados e apresentar autorização dos responsáveis —, estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, estar alimentado e descansado no momento da doação, além de apresentar um documento oficial com foto.