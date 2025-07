Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas na Vila Paraíso, em Mogi Guaçu

Suspeito foi flagrado com 136 microtubos de cocaína e confessou a comercialização do entorpecente

No final da tarde deste domingo, 13 de julho, a Polícia Militar de Mogi Guaçu prendeu um homem de 25 anos por tráfico de drogas na Vila Paraíso. A prisão ocorreu durante patrulhamento preventivo no bairro.

Os policiais observaram um indivíduo em atitude suspeita dentro de um campo. Ao notar a presença da viatura, ele mudou bruscamente de direção, demonstrando nervosismo e tentando evitar o contato com os agentes. A equipe decidiu abordá-lo e, em seu bolso, foram encontrados 10 microtubos de cocaína.

Questionado, o suspeito confessou estar vendendo drogas no local, informando que cada microtubo era comercializado por R$ 10,00. Ele ainda revelou que havia recebido mais entorpecentes pouco antes da abordagem, que estavam escondidos em uma mochila atrás do muro do campo. No local indicado, os policiais encontraram 126 microtubos adicionais, totalizando 136 porções de cocaína apreendidas.

O infrator foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.