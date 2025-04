POLÍCIA MILITAR PRENDE INDIVÍDUO POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM SANTO ANTÔNIO DE POSSE.

Na madrugada de segunda (07), a equipe foi acionada para atendimento de ocorrência de desinteligência em via pública, em Santo Antônio de Posse.

No local, foi constatado um casal discutindo, prestes a entrar em via de fato. Os militares separaram o casal e, a parte feminina relatou que ambos fizeram o uso de bebida alcoólica e entorpecentes.

A vítima apresentava lesão no rosto e no joelho, provenientes da agressão do seu companheiro.

A parte masculina estava extremamente alterado, ameaçando de agredi-la novamente. Durante a busca pessoal, foi localizado um papelote que segundo ele, se tratava de maconha.

Ambos foram encaminhados à delegacia de Jaguariúna, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.