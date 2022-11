Polícia Militar prende procurado pela Justiça em Mogi Guaçu

A Polícia Militar (PM) prendeu um procurado pela Justiça em Mogi Guaçu. O acusado foi capturado na manhã desta quarta-feira, dia 16 de novembro, no Jardim Santa Felicidade, em Mogi Guaçu. A equipe I-26109 atendeu a ocorrência com apoio das equipes CGP I; I-26131 e P2

De acordo com as informações, em patrulhamento pelo Jardim Santa felicidade, e em posse de informações e características de um procurado da justiça, a equipe localizou e abordou o indiciado, na porta de sua residência. Após pesquisa via Copom, foi constatado o mandado de prisão em desfavor dele, incurso no artigo artigo306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O capturado foi conduzido a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, sendo informado sobre seus direitos constitucionais. O Delegado de Polícia tomou ciência da ocorrência, ratificando a voz de prisão, permanecendo o indiciado a disposição da justiça.