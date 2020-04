Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse captura foragido da justiça

A Polícia Municipal de Santo Antônio de Posse capturou na tarde desta terça-feira, dia 31, um homem foragido da Justiça e apreendeu um menor de idade com objetos supostamente usados no tráfico de drogas.

De acordo com as informações, o GM Masotti (subinspector) e o GM Del Cielo (1ª classe) estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o indiciado e suas características se confirmavam com a denúncia de um foragido do sistema prisional que estaria praticando tráfico de entorpecentes. Fizeram a abordagem ao indiciado e após pesquisa via Prodesp se constatou que o mesmo era foragido do CPP Bauru, desde 28 de agosto de 2018, onde cumpria pena pelos artigos 157,121 e 329 do Código Penal (CP).

Segundo os agentes, o indiciado confessou que era o vulgo “Carro roubado” e ainda durante a abordagem os agentes avistaram um menor pulando o muro de trás da residência levando consigo uma mochila. Ao ser abordado, constatou-se que no interior da mochila havia um pote com substância branca, duas balanças e 526 enpedorfes vazios.

Diante do ocorrido foram apresentadas as partes a Autoridade Policial.