Polícia Rodoviária intensifica ações entre quinta e sexta e registra prisões e crime ambiental na região

Ocorrências nos dias 26 (quinta-feira) e 27 de março (sexta-feira) envolveram flagrantes de crime ambiental, embriaguez ao volante e captura de procurados pela Justiça

A Polícia Militar Rodoviária realizou uma série de ações entre quinta-feira (26) e sexta-feira (27) em diferentes municípios da região, resultando em prisões, autuações e apreensões. As ocorrências envolveram desde crime ambiental até captura de procurados pela Justiça, reforçando a atuação preventiva e repressiva nas rodovias estaduais.

Crime ambiental em Vargem

Na manhã de quinta-feira (26), equipes do Policiamento Rodoviário, em conjunto com o Policiamento Ambiental, flagraram cinco indivíduos praticando pesca ilegal em uma represa na região de Vargem.

Durante a ação, foram apreendidos cerca de 20 quilos de tilápias, além de equipamentos proibidos utilizados na prática. Os envolvidos foram autuados individualmente, com multas de R$ 1.400,00 para cada um, conforme a legislação ambiental vigente.

Prisão por embriaguez e captura de procurado em Bom Jesus dos Perdões

Ainda na noite de quinta-feira (26), durante fiscalização na rodovia Dom Pedro I, em Bom Jesus dos Perdões, dois indivíduos foram detidos após desobedecerem ordem de parada.

O condutor apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do etilômetro, sendo preso em flagrante. Já o passageiro, após identificação, foi constatado como procurado pela Justiça pelo crime de desacato. Ambos foram conduzidos à delegacia e permaneceram à disposição da Justiça.

Procurado por tráfico é capturado em Bragança Paulista

Na manhã de sexta-feira (27), durante fiscalização na rodovia Padre Aldo Bollini, em Bragança Paulista, a Polícia Rodoviária abordou um veículo e identificou que um dos ocupantes possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

O indivíduo foi conduzido à delegacia e permaneceu preso.

As ações reforçam o trabalho contínuo da Polícia Militar Rodoviária no combate a crimes e na garantia da segurança nas rodovias da região.

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