Pedreira recebe clínica inédita de Futebol Maracana com atletas da Seleção Brasileira

Evento gratuito acontece nesta quinta-feira e deve reunir atletas, jovens e amantes do esporte no município

O município de Pedreira recebe nesta quinta-feira, dia 27 de março, uma clínica oficial de Futebol Maracana, modalidade em crescimento no cenário esportivo mundial. A atividade acontece a partir das 18h, no Ginásio Poliesportivo da EME Humberto Piva, e contará com a presença de atletas da Seleção Brasileira e membros da comissão técnica.

O evento é aberto ao público e oferece uma oportunidade para crianças, jovens e adultos conhecerem e praticarem o esporte, que vem ganhando destaque por seu dinamismo e caráter inclusivo. A programação foi organizada por faixas etárias, com atividades voltadas ao público jovem das 18h às 20h e, na sequência, participação dos adultos.

Além da vivência prática, os participantes também poderão ser observados pela comissão técnica da Seleção Brasileira, o que pode representar uma oportunidade para novos talentos se destacarem e integrarem futuras convocações da modalidade.

O Futebol Maracana surgiu na década de 1970, na Costa do Marfim, inspirado no tradicional estádio brasileiro. Ao longo dos anos, tornou-se um fenômeno cultural no continente africano e vem se expandindo para outros países. A modalidade realizou sua primeira Copa do Mundo em 2024, também na Costa do Marfim, com a participação do Brasil, que terminou a competição na quinta colocação.

Para 2026, a Seleção Brasileira se prepara para disputar mais uma edição do torneio mundial, desta vez em Camarões, com o objetivo de alcançar melhores resultados e consolidar a modalidade no cenário internacional.

A clínica em Pedreira é gratuita e não exige inscrição prévia. Basta comparecer ao local no horário programado para participar das atividades.

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