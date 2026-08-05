Polícia Rodoviária intercepta carga e impede golpe de mais de R$ 14 mil na SP-340

Mercadorias haviam sido entregues a um motorista de aplicativo contratado por suspeito que se passou por representante de uma empresa

A Polícia Militar Rodoviária frustrou uma tentativa de estelionato envolvendo uma carga avaliada em R$ 14.295,80 na tarde de terça-feira (4), na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros, a SP-340, em Mogi Mirim.

A ocorrência foi registrada por volta das 13h20, após a vítima procurar a Base Operacional do Policiamento Rodoviário para comunicar o golpe.

Segundo o relato, a empresa havia realizado a venda de mercadorias com faturamento posterior para uma pessoa que se apresentou como representante da empresa Baumer S.A.

Os produtos foram entregues a um motorista de aplicativo, que teria sido contratado pelo responsável pelo golpe e não tinha conhecimento da fraude.

Após o embarque da carga, a vítima percebeu que o endereço indicado para a entrega era diferente da sede da empresa apontada como compradora.

Ao entrar em contato diretamente com a Baumer S.A., a vítima foi informada de que não havia qualquer pedido cadastrado, confirmando a suspeita de estelionato.

Como o motorista já seguia em direção a Ribeirão Preto, a vítima forneceu aos policiais dados parciais do veículo utilizado no transporte.

Por meio dos sistemas de inteligência policial, a equipe identificou o proprietário do automóvel e conseguiu obter a localização e o contato do motorista.

O condutor foi interceptado pelos policiais e acompanhado em segurança até a Base Operacional. No local, a carga foi integralmente devolvida ao proprietário.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária. As partes também foram orientadas a comparecer ao Distrito Policial para o registro do caso e a adoção das demais providências de investigação.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária

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