Policiais Militares são Homenageados pelo Comando do 26.º Batalhão de Polícia Militar do Interior

Reportagem: Susi Baião

Em uma cerimônia comemorativa celebrada na tarde de ontem (10), na cidade de Mogi Gguaçu, o 26.º Batalhão de Polícia Militar do Interior prestou uma merecida homenagem aos policiais que se destacaram nos meses de maio, junho e julho. O evento, presidido pelo Comandante do Batalhão, Tenente-Coronel PM Catossi, também reconheceu as ocorrências mais relevantes desses períodos.

A cerimônia reforçou a importância da cooperação e trabalho em equipe para garantir a segurança e tranquilidade da população das 8 cidades sob jurisdição do batalhão.

O evento foi um momento de celebração, não apenas para os homenageados, mas também para toda a corporação e comunidade. Além das homenagens individuais, 23 láureas do mérito pessoal foram entregues, reconhecendo não apenas os atos heroicos, mas também a integridade e o profissionalismo dos agentes.

Diversas personalidades estiveram presentes no evento, ressaltando a importância dessa valorização. O comandante eterno, Coronel PM Malco, que obteve um legado de excelência e liderança, prestigiou a cerimônia, reafirmando a tradição de comprometimento e dedicação da unidade.

O presidente e vice-presidente do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) de Mogi Guaçu, Dr. Vicente e Adriano da Mata, respectivamente, também marcaram presença, reforçando a parceria entre a polícia e a comunidade no combate à criminalidade e na promoção da segurança.

A assessora da vereadora Liliane Helena Barbosa, Pâmela, representou a esfera política local, destacando a importância do trabalho conjunto entre os poderes legislativos e executivos na busca por um ambiente mais seguro e harmonioso para todos.

Em um discurso emocionado, o Comandante Catossi parabenizou todos os homenageados e destacou a importância do comprometimento, profissionalismo e dedicação demonstradas por cada um dos policiais. Ele enfatizou a importância de continuar trabalhando com integridade e coragem para enfrentar os desafios diários da profissão.