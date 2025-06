Holambra reforça liderança regional em habitação com reunião da RMC

Encontro discutiu demandas e apresentou programa estadual Housing First para pessoas em situação de vulnerabilidade

Holambra sediou nesta terça-feira, dia 10 de junho, a terceira reunião ordinária da Câmara Temática de Habitação da Região Metropolitana de Campinas. O encontro foi realizado na sede da Associação Comercial e Empresarial do município e contou com a presença do prefeito da cidade, Fernando Capato, do vice, Miguel Esperança, além de representantes de diversos municípios que fazem parte do conglomerado.

Na pauta, destaque para a apresentação do programa estadual Housing First, voltado ao atendimento de pessoas em situação de alta vulnerabilidade social. A explanação foi conduzida por Mônica Manso, assessora da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo. Durante a reunião, também foram apresentados diagnósticos locais sobre a situação habitacional de cada município do conglomerado.

A Câmara Temática é um órgão técnico vinculado ao Conselho de Desenvolvimento da RMC, com a missão de analisar demandas habitacionais, formular propostas e acompanhar ações do setor nos municípios participantes. As reuniões mensais visam fomentar boas práticas, levantar necessidades locais e fortalecer a articulação entre os governos municipais e o Estado.

A coordenação da Câmara está sob responsabilidade do diretor de Desenvolvimento Econômico e Habitação de Holambra, Maxwell Ferreira de Campos, que destacou a importância da cooperação regional. “Estamos avançando na construção da nossa Política Municipal de Habitação, ouvindo a população e buscando soluções sustentáveis. Essa troca entre os municípios é essencial para o sucesso de iniciativas como essa”, afirmou.

A realização do encontro em Holambra reforça o papel ativo do município nas discussões regionais e no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à habitação. A próxima reunião será realizada no mês de julho, em Artur Nogueira.