Policiamento Rodoviário realiza palestra educativa para ciclistas em Campinas

Ação aconteceu durante evento voltado à conscientização no trânsito e reuniu ciclistas e colaboradores da concessionária Renovias

O Policiamento Rodoviário realizou na manhã de sábado, dia 16, uma palestra educativa voltada a ciclistas em Campinas. A atividade aconteceu na Base Operacional da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária durante o evento “Segurança que Move Vidas”.

A palestra foi ministrada pelo 1º sargento PM Fernandes e contou com a participação de ciclistas e colaboradores da concessionária Renovias.

Durante a apresentação, foram abordados temas relacionados à segurança viária, convivência no trânsito, utilização de equipamentos de proteção e orientações para uma pedalada mais segura.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ações educativas como essa têm o objetivo de conscientizar a população e prevenir acidentes, reforçando a importância do respeito entre todos os usuários das vias.

A corporação destacou ainda que iniciativas preventivas fazem parte do trabalho desenvolvido para promover mais segurança no trânsito e preservar vidas.

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